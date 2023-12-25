Тайное станет явным: нумеролог дала прогноз для Казахстана на 2024 год

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По словам нумеролога, наступающий високосный 2024 год пройдет под цифрой 8. Если разобрать эти аспекты отдельно, то цифра 2 в нумерологии отвечает за дипломатию и партнерство, выстраивание гармоничных отношений, связанных с энергией доброты и милосердия. 4 – символ стабильности, надежности, основательности, конкретики, который ассоциируется со здоровьем. Эти цифры усиливают друг друга и в сумме образуют восьмерку.

«8 – представляет собой власть, силу, управление, справедливость, а также возврат кармы. Каждый человек получит по заслугам. Если кто-то нарушал закон, не платил налоги, недобросовестно выполнял работу, то он заплатит сполна и будет наказан вплоть до лишения свободы. Если он был ответственен, исполнителен, помогал другим, то обязательно получит вознаграждение в материальном плане», - пояснила она.

Таким образом, год сложится удачно для тех, кто соблюдает закон и справедливость, выполняет свое предназначение, не вовлекается в психоэмоциональное состояние других людей и занимается благотворительностью. Кроме того, этот период будет успешным для представителей творческих профессий, деятелей культуры и искусства.

Также собеседница отметила, что для каждой страны можно рассчитать индивидуальный год, отталкиваясь от даты рождения страны. Необходимо сложить число и месяц рождения страны, а затем прибавить цифры года (2+0+2+4) и свести до однозначного числа. Таким образом, число индивидуального года для Казахстана будет 9.

«Датой рождения нашего государства считается 16 декабря - День независимости. Таким образом, для республики 2024 год пройдет под цифрой 9. Девятка – несет энергию завершения, подведения итогов и подготовку к выходу на новый уровень. Очевидно, для нашей страны год будет интересным и судьбоносным периодом. Мы все станем свидетелями перемен, глобальных изменений, как внутри страны, так и на мировом уровне. Возможно, нужно будет пересмотреть приоритеты, закончить незавершенные проекты, то, что не получается, лучше отпустить или закрыть», - отметила Диана Камилова.

Нумеролог советует не начинать новые дела, заключать крупные сделки, брать и давать в долг большие суммы денег, так как они могут не вернуться. Чтобы избежать обмана со стороны мошенников не стоит быть слишком наивными и доверчивыми, следует остерегаться крупных вложений, кредитов и инвестиций. И конечно, нужно помнить, что все тайное станет явным в 2024 году, полагает она.

Она считает, что 2024 год станет переходом на новый уровень, поэтому важно закрывать старые двери, чтобы открылись новые возможности.

По ее мнению, в Новом году необходимо набираться опыта, мудрости и делиться знаниями, обмениваться опытом и расширять свои горизонты.

«Девятка предполагает больше отдавать, чем брать, поэтому будет благоприятно совершить акт благотворительности, помогать детям и старикам. В целом год будет неплохой, но стоит обратить внимание на май, июль и сентябрь 2024 года. В мае может быть нестабильность, кадровые перестановки, возможны и другие общественные перемены. Июль и сентябрь могут добавить напряжения,возможно даже где-то проявится агрессия и недовольство среди населения», - добавила Диана Камилова.

По мнению нумеролога, считается, что человечество живет девятилетними циклами и каждый год несет определенные вибрации, которые помогают, направляют энергию в нужное русло. Для того, чтобы войти в Новый год в ресурсном состоянии необходимо навести порядок и избавиться от всего старого и ненужного. Затем стоит навести порядок в мыслях, попросить прощения и отпустить обиды, написать минимум 10 благодарностей, в том числе себе, составить список желаний, что поможет создать праздничное настроение, чтобы в будущем легче пережить любые изменения и трансформации.