Под сокращения попадут не связанные с обороной программы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент США Дональд Трамп предложит сократить государственные программы на сумму не менее $163 млрд, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Как утверждает газета The Wall Street Journal (WSJ), в своем бюджетном проекте на 2026 финансовый год Трамп предложит сократить программы по охране окружающей среды, возобновляемым источникам энергии, образованию и иностранной помощи.

Предложение по бюджету Белый дом планирует опубликовать в пятницу.

Ранее, Трамп решил пересмотреть некоторые предложенные департаментом эффективности правительства (DOGE) под управлением миллиардера Илона Маска решения. Он пояснил, что департамент Маска выявил множество случаев расточительства и мошенничества в федеральных агентствах, ущерб от которых оценивается в миллиарды долларов.