Роботы-собаки появятся в рядах Иммиграционной и таможенной службы США

США

Контракт на сумму два миллиона долларов официально оформят до конца этого года

Фото: dukedocument.com

Роботы-собаки скоро появятся в рядах Иммиграционной и таможенной службы США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Ведомство планирует закупить их у американской инженерной компании Boston Dynamics для обеспечения общественной безопасности.

Спецустройства будут использовать для разведки, оценки рисков и обследования опасных или труднодоступных мест. В базовой комплектации роботы оснащены панорамными камерами высокого разрешения, прожекторами и лидарами. Данных о наличии вооружения нет.

Ожидается, что контракт на сумму два миллиона долларов официально оформят до конца этого года.

 

#собаки #служба #роботы

Популярное

Все
День шахтера отмечается в Казахстане
Театр имени Мусрепова завоевал две награды международного фестиваля в Шри-Ланке
Дзюдоист Абылайхан Жубаназар завоевал «золото» на Grand Slam в Лозанне
Цифровую домбру изобрел учитель из СКО
Асу Алмабаев провел дуэль взглядов перед боем за титул
Роджера Федерера включили в Зал теннисной славы
«Несоблюдение этики совсем не красит» – Аида Балаева обратилась к журналистам
Disney снимет кукольный сериал о Покемонах
Число погибших от наводнения в Непале и Китая достигло 750 человек
Книги на французском языке доставили из Парижа в Алматы ко Дню знаний
Роботы-собаки появятся в рядах Иммиграционной и таможенной службы США
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Creative Aimaq: на 21 млн тенге реализовали продукцию креаторы Туркестанской области
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Начало большого пути
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Название Курултай возвращает казахстанцев к великим традициям степной демократии
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Уборка раньше срока
Результаты явки на выборы в Курултай на 12.00
Токаев: Сегодняшние выборы – это лишь начало большой работы
Народная партия Казахстана признает предварительные итоги выборов – Н. Шоканов
Тимур Сулейменов переназначен главой Нацбанка
Ермек Сагимбаев сохранил пост председателя КНБ
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Стартовала акция «Дорога в школу»
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья

Читайте также

Уходит эпоха: Тим Кук покидает пост главы Apple
Конгрессменам США показали Фонд развития креативных индустр…
В США предлагают ввести новый сбор в $100 тыс. за рабочую в…
В США планируют аннулировать 200 тысяч виз просителей убежи…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]