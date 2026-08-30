Роботы-собаки появятся в рядах Иммиграционной и таможенной службы США

Контракт на сумму два миллиона долларов официально оформят до конца этого года

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Роботы-собаки скоро появятся в рядах Иммиграционной и таможенной службы США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Ведомство планирует закупить их у американской инженерной компании Boston Dynamics для обеспечения общественной безопасности.

Спецустройства будут использовать для разведки, оценки рисков и обследования опасных или труднодоступных мест. В базовой комплектации роботы оснащены панорамными камерами высокого разрешения, прожекторами и лидарами. Данных о наличии вооружения нет.

Ожидается, что контракт на сумму два миллиона долларов официально оформят до конца этого года.