Трое подростков заблудились в горах Заилийского Алатау

В горах Заилийского Алатау спасатели МЧС помогли трем подросткам вернуться домой, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото пресс-службы МЧС РК

15 июля в дежурно-диспетчерское отделение отряда МЧС поступило сообщение об исчезновении подростков, которые сбились с тропы при спуске с пика Букреева в сторону Бутаковского ущелья.

На поиски туристов в 19:43 выдвинулась оперативная группа спасателей в количестве 5 человек, в том числе кинологический расчет.

Уже в 21:14 спасатели нашли подростков и начали спуск к машине отряда.