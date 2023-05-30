Ученые вышли в поле

Аграрным специалистам цент­ра предстоит посеять на опытных делянках испытываемые образцы сортов сельскохозяйственных культур. Процесс этот имеет значительные отличия от действий на полях обычных фермерских хозяйств.

Во-первых, делянки представляют собой небольшие полевые участки. Во-вторых, семена закладываются в них после тщательной выверки междурядий и расстояний между каждым семенем. Наконец, ученые используют в своей работе не огромные посевные комплексы, а весьма компактную специальную малогабаритную селекционную технику. Не так давно автору этих строк довелось побывать на испытательных полях НПЦЗХ им. А. Бараева.

…Вот научные делянки лаборатории генофонда НПЦЗХ. На пашне на прямой линии и равном расстоянии друг от друга белеют разложенные пакетики с семенами. По участку движется компактная селекционная сеялка с двумя специалистами (кроме механизатора) на площадке перед кабиной. Один из них держит в руках продолговатый ящичек, наполненный пакетиками с семенами. Они передаются напарнику, который засыпает семена в барабан, что рядом. Далее они высеваются в почву.

Ставшие на время полевыми специалистами лаборантки Анжелика Новикова, Анна Кочергина и Ольга Матросова рассказали, что каждый проход трактора – это разные образцы сортов. По осени здесь будет произведена раздельная уборка по сортам и культурам.

По информации заведующего лабораторией генофонда Юрия Долинного, наука ведет свой посев в полном соответствии с методикой полевого опыта, технологиями и сроками сева.

В целом работа ученых по соз­данию новых сортов продолжается и приносит плоды. Такие сорта, как «астана», «акмола-2», «шортандинская-95 улучшенная», отлично зарекомендовали себя в северных засушливых регионах республики.

К примеру, «шортандинская-95 улучшенная» является рекорд­сменом-«миллионником» – то есть ее выращивают на площади в миллион и более гектаров.

На другой опытной делянке со своей командой из молодых ученых ведет посев старейший ученый НПЦЗХ Канат Акшалов. Известно, что он трудится в этом коллективе уже много десятилетий. Заведует в центре лабораторией агроландшафтной и адаптивной технологии.

Ученые выверяют буквально каждый сантиметр посева! Для точности используют деревянные планки с отметинами. Причем Канат Акшалов неустанно учит своих молодых коллег. Работает команда с хорошим настроением, надеясь на приличные результаты.

Между тем НПЦЗХ ведет на своих полях, а это около шести тысяч гектаров, еще и полноценную посевную кампанию.

По информации заместителя председателя правления по производству Елтая Хамиджанулы, нынче здесь высевают четыре сорта твердой пшеницы и десять – мягкой. Весь зерновой клин займет 2 328 гектаров. Кроме того, в структуре посевов есть ячмень, овес, гречиха, а также кормовые культуры.

Работа организована в две смены, то есть гул техники над полями стоит днем и ночью. К началу текущей недели было засеяно около трети всей пашни. Как сообщил заместитель председателя правления по производству, сегодня в весенних работах задействованы два больших посевных комплекса, которые в целом засевают в течение суток около 300 гектаров.

Кроме этой «тяжелой артиллерии» есть еще три малых агрегата. Посевная проходит в штатном режиме. В эти ответственные дни все силы коллектива мобилизованы на плановое завершение ответственной сельскохозяйственной кампании.

Кстати, в минувшем году средняя урожайность зерновых на полях НПЦЗХ составила 16,1 цент­нера с гектара. У соседей этот показатель оказался значительно ниже. Поэтому с учетом неблагоприятного засушливого лета результат сезона можно считать хорошим.

Основной продукт, который здесь производят, – оригинальные и элитные семена. В минувшем году их было продано фермерским хозяйствам северных регионов страны более 2 тыс. тонн.

Не в последнюю очередь достигаемые результаты связаны с запущенной несколько лет назад в хозяйстве программой «точного земледелия». Она позволяет экономить затрачиваемые семена, удобрения, гербициды. Внед­ренная система такова, что на мониторах в центре управления производством видны передвижения, локация каждой единицы техники, затраты семян, горючего, пройденный километраж и другие параметры.

Цифровая система позволяет технике «видеть», где на поле недостает минеральных удоб­рений, и, соответственно, вносить в эти квадраты больше «подпитки». И наоборот, уменьшать ее, если участок и без того насыщен. Такая же чуткость – в отношении сорняков. Где их густо,­ техника выдаст гербициды щедро. Если поле чистое, то оно избежит ядохимикатов. Таким образом существенно экономятся расходы. Переход на «точное земледелие» рекомендуют ученые центра всем занятым в земледелии фермерам.

По информации председателя правления НПЦЗХ им. А. Бараева Тимура Савина, предприятие остается крупнейшим научным центром земледелия в респуб­лике. Разработки и рекомендации его ученых востребованы сообществом казахстанских фермеров.

Центру принадлежит статус оригинатора семян, то есть он сам создает новые сорта и сам же ведет их продажу. Имеются в виду сорта «астана», «шортандинская-95 улучшенная», «шортандинская-2012», «шортандинская-2014», «таймас». Также научно-производственное хозяйство является главным поставщиком семенного материала в зерносеющую Акмолинскую область.

За 87 лет селекционной работы в ТОО «НПЦЗХ им. А. Бараева» создано 35 сортов яровой пшеницы. В их числе 28 – мягкой и семь – твердой культуры. По данным управлений сельского хозяйства Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областей, в 2022 году сорта пшеницы НПЦЗХ высевались на площади 3 млн 500 тыс. гектаров.

Этот выбор аграриев говорит сам за себя: труд ученых востребован, и они всегда находятся рядом с теми, кто растит хлеб для страны.