Более чем за миллиард: подстанцию по завышенной цене хотели купить чиновники в Кокшетау
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
В Акмолинской области предотвращено необоснованное расходование более 1 млрд тенге из бюджета, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона
Прокуратура Кокшетау установила, что местный исполнительный орган выделил свыше 1 млрд тенге бюджетных средств для приобретения трансформаторной подстанции по завышенной стоимости и без обоснования цен через анализ рынка.
"По акту надзора прокуратуры необоснованное расходование бюджетных средств предотвращено, деньги направлены на реализацию других социальных программ. Виновные привлечены к ответственности", – сообщили в прокуратуре.