Более чем за миллиард: подстанцию по завышенной цене хотели купить чиновники в Кокшетау

В Акмолинской области предотвращено необоснованное расходование более 1 млрд тенге из бюджета, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Прокуратура Кокшетау установила, что местный исполнительный орган выделил свыше 1 млрд тенге бюджетных средств для приобретения трансформаторной подстанции по завышенной стоимости и без обоснования цен через анализ рынка.