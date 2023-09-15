В Астане проходит легендарный фестиваль гик-культуры

Культура и общество
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Сегодня в столице РК состоялось открытие одного из крупнейших международных фестивалей, который уже во второй раз проходит в Казахстане –  ComicConAstana. Под этим брендом по всему миру проводятся фестивали, посвященные индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры, передает Kazpravda.kz

Проведение ComicConAstana подтверждает статус казахстанской столицы не только как ключевой площадки для официально-деловых мероприятий, но и как нового центра притяжения культурных событий, актуальных и интересных для молодежи страны.

Программа фестиваля в этом году очень насыщенная и включает множество встреч и событий на нескольких площадках. Традиционно ожидаются встречи со звездами.

Хедлайнеры нынешнего ComicCon-а – звезды «Стражей Галактики» Шон Ганн и Майкл Рукер, а также актер из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Александр Кузнецов.

«После дебюта ComicConAstana прошло уже четыре года. Это было непростое время, мы пережили карантин, не имели возможности встретиться, собрать наш общий большой клуб единомышленников. Теперь у нас есть такая возможность, и мы с радостью даем старт сегодня второму фестивалю ComicConAstana в казахстанской столице. В эти дни мы ожидаем на нашей площадке до 60-70 тысяч гостей.

Надеемся, что в будущем наши встречи станут ежегодными, что они принесут в Астану новое дыхание творчества, яркую волную молодой энергии и креатива. Именно здесь легко поверить, что мы способны творить смело, создавать новые миры, верить в свой талант и в свою силу. На ComicConAstana нет ничего невозможного!»,– подчеркнула генеральный продюсер ComicConAstana Наталья Абрашкина.  

Особенной частью фестиваля станет конкурс косплея. Профессионалы перевоплощения  в любимых героев аниме и фильмов в течение нескольких туров будут проходить отбор жюри. Общий призовой фонд  конкурса составляет 10,000,000 тг. Помимо основного конкурса косплея на фестивале ComicConAstana также будет проводиться и любительский косплей-конкурс с призовым фондом 1 000 000 тенге!

В числе зарубежных гостей в мероприятии принимает участие французский кинопродюсер Пьер Спенглер, работавший над фильмами о Супермене, «Револьвером» Гая Ричи и «Андерграундом» Эмира Кустурицы.

Еще одна уже традиционная для ComicCon-а территория – Аллея авторов с ярмарочной зоной, где художники и создатели комиксов представляют свои работы и могут лично пообщаться с фанатами. Здесь у гостей фестиваля есть возможность приобрести фанарты и «додзинси» - альтернативные продолжения популярных историй от художников с Аллеи авторов, узнать о свежих трендах и получить совет от профессионалов. В целом, в фестивале принимают участие более 150 авторов из разных стран мира.

В списке косплееров и блогеров, которые участвуют в фестивале, значатся Илья Коммандер, Narga, Артем Харченко (CutTheCrap), Taryn, Geheichou, Ayuru, JGeek, Юлия Боярова, AngieArrow, EdisonPts,  Евгений Попадинец (UtopiaShow), AigeraDunamis, Тони Карк, DomerGrief, Anoir, Jokeasses и др.

Среди новинок программы этого года – интеграция тематической выставочной зоны Pop Asia, посвященной азиатской поп-культуре, которая включает аниме, азиатские комиксы – манга, манхва и маньхуа, музыкальную культуру K-Pop, J-Pop и казахстанскую версию – Q-pop, дорамы и множество других направлений.

Для поклонников видеоигр, а  также их создателей создана интерактивная зона для техно-гиков. На этой территории представлен разнообразный контент от производителей игр, запланированы встречи с именитыми мастерами, тесты новинок и воркшопы.

В дни мероприятия билеты можно приобрести на официальном сайте проекта - www.comicconastana.kz, а также с помощью сервисов ticketon.kz, sxodim.kz, iticket.kz и Яндекс Афиша. Также на площадке работают кассы.

Фестиваль проходит в Конгресс-центре по адресу: ул. Гейдара Алиева, 12.

#Астана #фестиваль #ComicConAstana

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