В Астане стартовал прием заявок на участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы»

Столица,Культура и общество
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Заявки на участие принимаются до 15 июня

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице стартовал прием заявок для участия в городском туре Национального конкурса «Мерейлі отбасы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Основными целями конкурса являются укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответственного брака; повышение ответственности родителей в воспитании детей; пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и престарелых родителях; пропаганда положительного имиджа казахстанской семьи.

Для участия в конкурсе необходимы следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность родителей (опекунов, попечителей), копий свидетельств о рождении детей;
2) копии выписки из решения местного уполномоченного органа об установлении над несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) – для приемных (опекунских) семей;
3) копии свидетельства о заключении брака;
4) копии свидетельства о смерти, в случае смерти одного из родителей (при наличии);
5) копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за воспитание детей, поощрений за определенные успехи;
6) рекомендательные письма от юридических и (или) физических лиц (не менее двух);
7) копии документов, подтверждающих трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения членов семьи;
8) копии документов, подтверждающих участие в общественно-полезной деятельности (волонтерство, благотворительность, меценатство, наставничество);
9) согласия на сбор и обработку персональных данных.

Заявки на участие принимаются до 15 июня на электронную почту mereyli.otbasy2025@mail.ru  (в pdf формате).

Дополнительную информацию можно получить по номерам: 8 701 111 13 46; 8 7172 55 67 08; 8 7172 55 72 74.

 

#конкурс #заявки #Мерейлі отбасы

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