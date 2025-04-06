В Иране готовы к переговорам по ядерной программе в обмен на отмену санкций

Политика
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В начале апреля сообщалось, что в администрации Трампа рассматривают предложение иранской стороны провести переговоры через посредников, передает Kazpravda.kz

Фото: Zuma / ТАСС

Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран будет готов к переговорам по ядерной программе при условии отмены санкций против него, сообщает Интерфакс.

«Иран ранее предпринял ряд добровольных шагов в соответствии с совместным всеобъемлющим планом действий, чтобы гарантировать мирный характер своей ядерной деятельности. Однако именно США в одностороннем порядке вышли из этого соглашения», - приводит агентство Mehr слова министра.

«Теперь, имея такой опыт, мы готовы возобновить переговоры по ядерной программе (...) на основе мер по укреплению доверия в обмен на отмену деспотичных санкций против Ирана», - разъяснил Аракчи.

Он отметил, что прямые переговоры с США, продолжающими угрожать применением силы в нарушение Устава ООН, не имеют смысла. Однако, добавил Аракчи, Тегеран желает развивать вариант с опосредованными переговорами.

Ранее президент США Дональд Трамп в письме на имя верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому. Позднее в интервью NBC американский президент предупредил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

В свою очередь в конце марта Аракчи направил Трампу ответ на письмо о переговорах по иранской ядерной программе, в котором подтвердил позицию Тегерана. Глава иранского МИД заявлял, что письмо Трампа содержало «больше угрожающую позицию», но, по его словам, открывало и «некоторые возможности» для Ирана.

В начале апреля портал Axios со ссылкой на источники передавал, что в администрации Трампа рассматривают предложение иранской стороны провести переговоры через посредников по ядерной программе Тегерана.

#переговоры #США #Иран #ядерная программа

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