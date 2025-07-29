В нем никто не проживал, в здании находилась ремонтная бригада, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: ekaraganda.kz

В Караганде, в районе Казыбек би, по адресу ул. Ерубаева, произошло частичное обрушение конструкций неэксплуатируемого четырёхэтажного здания. Предварительная площадь обрушения составила около 150 кв. м.

Силами ДЧС Карагандинской области были эвакуированы 15 человек — члены ремонтной бригады, находившейся в здании на момент происшествия. Жертв и пострадавших нет.

Зона происшествия оцеплена, проводится дополнительное обследование конструкций и установление причин обрушения.