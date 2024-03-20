В категорию стран с «пожилым» населением вошла Турция

Согласно шкале ООН, страны, в которых доля пожилых лиц в общей численности населения составляет свыше 10%, относятся к демографически «старым», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Фото: freepik.com

Турция по итогам 2023 года вошла в категорию стран с «пожилым» населением по классификации ООН.

Согласно шкале ООН, страны, в которых доля пожилых лиц в общей численности населения составляет свыше 10%, относятся к демографически «старым».

По данным Фонда ООН в области народонаселения, население мира стремительно стареет. Согласно информации, Европа - регион с наибольшим средним числом пожилых людей в мире, они составляют 19% населения.

В Турции, население которой превысило 85 млн человек, как и во всем мире, наблюдается тенденция «старения» населения.

По состоянию на конец прошлого года, доля лиц в возрасте 65 лет и старше составила в Турции 8 722 806 человек.

По прогнозам экспертов, к 2030 году доля пожилого населения Турции достигнет 12,9 процента, к 2040 году – 16,3 процента, а к 2060 году – 22,6 процента от общего числа жителей страны.

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