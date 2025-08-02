Фото: МЧС РК

В пожароопасный сезон в регионах усиливаются меры пожарной безопасности. Комплекс профилактических мероприятий проводится в горных, туристических и природных зонах с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности граждан.

В Алматинской области активизирована работа по предупреждению лесных пожаров и формированию культуры безопасного поведения на природе. Сотрудники ДЧС регулярно проводят рейдовые мероприятия, разъяснительную работу и обучающие занятия. Особое внимание уделяется туристическим локациям, местам массового отдыха и детским оздоровительным лагерям.

Так, в лагере «Подгорное» Уйгурского района прошли занятия по правилам пожарной безопасности и первой медицинской помощи. В нацпарке «Көлсай көлдері», Шарынском каньоне и живописных зонах Шоғансай спасатели провели разъяснительные беседы, раздали памятки и установили предупредительные знаки. Аналогичные меры предприняты в зоне отдыха «Орта Меркі», где проверена готовность противопожарного инвентаря и даны рекомендации по устранению выявленных нарушений.

В области Абай на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы» сотрудники ДЧС, полицейские и лесные инспекторы совместно проводят рейды. Основная задача — предотвращение возгораний и формирование ответственного поведения у населения. Гражданам напоминают о запрете на разведение костров и сжигание мусора вблизи лесных массивов.

Сотрудники ДЧС Мангистауской области провели рейдовое мероприятие. В Мунайлинском районе с использованием беспилотных летательных аппаратов выявлены факты незаконного сжигания мусора. Нарушители привлечены к административной ответственности. Профилактика продолжается.

Во всех регионах в пожароопасный период будет усилен контроль за соблюдением противопожарного режима. Главная цель – сохранение жизни, здоровья граждан и природного богатства страны.