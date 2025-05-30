В Мангистау пригласили основателя туристического кластера Эмина Агаларова

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

29 мая по приглашению акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая область посетил известный инвестор, основатель крупнейшего туристического кластера Sea Breeze в Баку Эмин Агаларов.

Фото: акимат Мангистауской области

Главная цель поездки – знакомство с туристским потенциалом региона и осмотр потенциальных территорий для строительства крупного курортного комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай ознакомил инвестора с курортной зоной «Кендирли» с высоким потенциалом для развития пляжного туризма и уникальной природой ущелья Бозжыра. Кроме того, были представлены планы развития туризма в регионе и информация о реализуемых проектах.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что туризм является движущей силой экономического импульса регионов, и у Мангистау имеется большой потенциал в этом направлении. В регионе запущен ряд проектов в рамках развития туризма за счет привлечения инвестиций. Например, с 2025 по 2027 год будет реализовано 13 крупных проектов. В том числе, туристическое направление, которое сможет принять более 350 тысяч туристов в год, проект Кендерли. На этой территории планируется строительство гостиниц, санаториев, аквапарка и различных объектов отдыха. Кроме того, здесь началось строительство нового аэропорта. Он может обеспечить авиасообщение с 16 странами и 7 городами нашей страны, - сказал Нурдаулет Килыбай.

В ходе переговоров стороны обсудили потенциальные проекты и инвестиционные возможности в сфере туризма. Основателю и руководителю международного проекта Sea Breeze была предоставлена подробная информация о механизмах поддержки и льготах, предлагаемых государством.

В частности, в рамках переговоров обсуждались вопросы реализации курортной зоны по типу проекта Sea Breeze в Кендерли, содействия культурному обмену между тюркскими народами, а также реализации инфраструктурных и культурных проектов, направленных на развитие этнотуризма.

Отмечается, что проект Sea Breeze в Баку считается успешным примером создания курортного города на берегу Каспийского моря. В настоящее время этот комплекс занимает площадь в 500 гектаров и 7 километров береговой линии. Здесь размещены апартаменты, гостиницы, рестораны, арена, социальная инфраструктура и зоны отдыха. В ближайшее время ожидается расширение площади проекта до 1500 гектаров, а прибрежной полосы — до 22 километров.

#Мангистауская область #Kazakh Tourism #Эмин Агаларов

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