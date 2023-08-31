В системных поборах с бизнесменов заподозрили чиновницу от здравоохранения в Жетысу

Культура и общество
171
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Жетысуской области руководителя областного департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля подозревают в коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по противодействию коррупции.

Скриншот с видео пресс-службы антикора

Антикоррупционная служба по Жетысуской области пресекла противоправную деятельность руководителя областного департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Казахстана.

«Чиновница подозревается в получении на системной основе взяток от предпринимателей за общее покровительство их деятельности по оказанию медицинских услуг и выдачу соответствующих лицензий», – рассказали в агентстве.

Досудебное расследование продолжается.

Итоговое решение в отношении главы департамента и взяткодателей примет суд.

 

 

#Жетысуская область #Минздрав #коррупция #бизнес #взятки

Популярное

Все
Глава МЧС обратился к школьникам
Объявлена дата нового послания Токаева народу Казахстана
TikTok хотят заблокировать в Кыргызстане
99 новых объектов первичной медсанпомощи заработают в этом году в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с Днем независимости Кыргызстана
На 7 лет посадили работницу ломбарда за опустошенную на 26 млн тенге кассу в Туркестане
Токаев поздравил верховного правителя Малайзии
Руку 3-летнего ребенка затянуло в мясорубку в Шымкенте: мальчик – в реанимации
Завершены расследования в отношении более 800 организаторов незаконного игорного бизнеса – АФМ
Роналду установил новый мировой рекорд по голам
Смаилов принимает участие в расширенном собрании фракции партии AMANAT
Опубликованы имена обладателей международной стипендии "Болашак"
Аким Астаны Касымбек встретился с дольщиками
Новый механизм туристского кешбэка предложили в Казахстане
Должен ли наследник оплатить долг по налогу на авто
В системных поборах с бизнесменов заподозрили чиновницу от здравоохранения в Жетысу
Почему Максим Галкин не приедет в Казахстан
Астанчанка завоевала золото на чемпионате мира по армрестлингу
Резервуары для сбора дождевой и талой вод могут построить в Казахстане
В смертельный нокаут отправил знакомого житель Шымкента
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Как выучить язык и обрести друзей
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Муза Каюма Мухамедханова
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Евросоюз ужесточил контроль за крупными интернет-платформами
Акима Павлодара освободят от должности
Около 5 тонн запрещенных к культивированию растений изъяли в Алматинской области
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Антикор ищет волонтеров
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор
Пожар в алматинском ЖК «Аккент» обнажил проблемы пожарной безопасности в многоэтажных домах
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля

Читайте также

Почему Максим Галкин не приедет в Казахстан
Резервуары для сбора дождевой и талой вод могут построить в…
Должен ли наследник оплатить долг по налогу на авто
Аким Астаны Касымбек встретился с дольщиками

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]