В системных поборах с бизнесменов заподозрили чиновницу от здравоохранения в Жетысу

В Жетысуской области руководителя областного департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля подозревают в коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства РК по противодействию коррупции.

Скриншот с видео пресс-службы антикора

Антикоррупционная служба по Жетысуской области пресекла противоправную деятельность руководителя областного департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Казахстана.

«Чиновница подозревается в получении на системной основе взяток от предпринимателей за общее покровительство их деятельности по оказанию медицинских услуг и выдачу соответствующих лицензий», – рассказали в агентстве.

Досудебное расследование продолжается.

Итоговое решение в отношении главы департамента и взяткодателей примет суд.