В сиянии звезды

Спустя два года популярный артист вновь встретился с поклонниками на родине, чтобы подарить им незабываемые эмоции и впечатления.

Большое количество жителей и гостей столицы заранее прибыли на стадион «Астана-Арена», чтобы поскорее занять свои места. Они стали свидетелями не только музыкального погружения, но и грандиозного шоу с впечатляющими световыми и визуальными эффектами. Все номера транслировались на LED-экране.

«Астана-Арена» в этот вечер собрала почти 35 тыс. зрителей. Вместе с казахстанцами сольный концерт Димаша Кудайбергена посетили больше 10 тыс. поклонников его творчества из 80 стран мира – США, Китая, Великобритании, Италии, Франции, Испании, Польши, Беларуси, Ирландии, Чехии, Венгрии, Финляндии, Узбекистана, Германии, Норвегии, Турции и других.

В руках многие фанаты держали светящиеся стики, которые поднимали в воздух и громко скандировали имя звездного исполнителя хитов «Любовь уставших лебедей», «Дайдидау», «Махаббат бер маған» и других лирических композиций.

Певец-полиглот спел песни на семи языках, чем впечатлил публику разных поколений.

На концерте прозвучали как уже полюбившиеся хиты, так и новые композиции.

«Часть мирового тура Stranger превратилась в настоящее музыкальное представление, где каждая песня была отдельным спектаклем. В программе концертов состоялась премьера новой песни, а видеопрологи с участием Димаша раскрыли новую сюжетную линию. Артист отправился на поиски магичес­ких кристаллов, которые переносят зрителей в разные эпохи и миры. Эту историю сопровождали новые концертные костюмы, сшитые вручную специально для концерта в Астане. Концерты сопровождались выступлением Президентского оркестра Службы государственной охраны РК под руководством Дархана Рахимгалиева и хора Казахского национального университета искусств. Впервые на сольных концертах Димаша прозвучал гимн Казахстана в исполнении артиста и полного зала», – пишет сайт dimashnews.com.

Кроме того, певец вместе с домб­ристами Ернатом Наурызом и Темирланом Олжабаем покорил публику виртуозным исполнением кюя «Адай».

Затем вместе с именитым родственником на сцене выступил младший брат артиста – Абильмансур Кудайберген.

По словам организаторов, над подготовкой концерта трудилась международная команда из более чем 200 специалистов, включая хореографов, звукоинженеров, дизайнеров света и сценографов.

Почти три часа главный герой вечера пел вживую и непринуж­денно общался с переполненным залом. Одновременно с ним на сцене находилась интернациональная команда музыкантов и танцоров.

Во время представления царила невероятно дружеская атмосфера, что еще раз доказывает: культура может объединять разные народы.

Некоторые иностранные гос­ти в течение нескольких лет не пропускают концерты Димаша Кудайбергена и специально изу­чают казахский язык.

– Мне нравятся казахская культура и самобытные традиции, которые передаются из поколения в поколение. В Казахстане нахожусь второй раз, уже побывала в Астане и Алматы. Здесь чувствую себя как дома, так как очень нравится творчество Димаша. Впервые услышала его песни примерно семь лет назад. Невозможно выбрать какой-то один трек, поскольку определенно они все по-своему хороши. Музыка способна творить чудеса, она объединяет людей и помогает преодолеть языковой барьер. Благодаря уникальному голосу артиста познакомились и объединились фанаты из разных стран, – говорит Аделина из Бухареста.

От имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева Димашу Кудайбергену вручили букет цветов и поздравили с большими концертами в Астане.