В Алматы с большим успехом прошёл концерт «От Вены до Буэнос-Айреса»

Культура

27 августа в Большом концертном зале имени Еркегали Рахмадиева Казахской национальной консерватории имени Курмангазы с большим успехом состоялся концерт «От Вены до Буэнос-Айреса», объединивший шедевры венской классики и аргентинского танго.

Фото: Пресс-служба КНК им. Курмангазы

Главным событием вечера стало выступление казахстанского скрипача Ерасыла Хамита — артиста Симфонического оркестра Венского радио (ORF Radio-Symphonieorchester Wien). В его исполнении прозвучал концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена. Высокий уровень исполнительского мастерства, выразительность и глубокое понимание музыкального материала получили горячий отклик публики.

Особую значимость вечеру придало участие в составе камерного оркестра родителей Ерасыла Хамита — музыкантов, которые вместе с сыном вышли на одну сцену. Это стало символичным продолжением семейной музыкальной традиции и подчеркнуло особую связь поколений в искусстве.

«Для меня большая честь выступать именно здесь, на исторической родине, где жили и работали мои предки, в том числе мой дедушка. Я чувствую особую связь с этой землёй. Этот зал прекрасен, а приём публики был очень тёплым — такие моменты дают невероятное вдохновение», — поделился Ерасыл Хамит.

Во второй части концерта прозвучал знаменитый цикл Астора Пьяццоллы «Времена года в Буэнос-Айресе». Яркая энергетика произведения создала особую атмосферу и стала эффектным продолжением классической программы.

Камерный оркестр продемонстрировал профессиональное и ансамблевое исполнение, органично взаимодействуя с солистом и раскрывая особенности произведений разных эпох и стилей.

Концерт завершился продолжительными овациями и стал значимым событием культурной жизни Алматы, продемонстрировав высокий интерес публики к академическому музыкальному искусству и международному исполнительскому сотрудничеству.

В завершение мероприятия от имени заместителя Премьер-министра Республики Казахстан — Министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой в знак уважения и признательности был преподнесён букет цветов.

#культура #концерт #Вена

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