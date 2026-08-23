Где «Забава», там и праздник

Культура
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Маленький песенный ансамбль горит большой мечтой попасть на популярное музыкальное телешоу

фото Варвары Егоровой

Себя участники ансамбля народной песни «Забава» без ложной скромности называют любимцами публики. На малой родине коллектива, в селе Самарском района Самар, без него никуда – с песнями люди встречают Новый год, Масленицу, Наурыз, День Победы, песни звучат на фестивалях творчества, туризма… Сельчане так и говорят: где «Забава» – там атмосфера и движ.

– В прошлом году у нас был отчетный концерт к 15-летнему юбилею, в зале яблоку негде было упасть, – рассказала участница коллектива Варвара Егорова. – Программа прошла на ура. Казалось бы, зрители разных возрастов, профессий, но многие песни зал подхватывал единым хором. Весной, когда мы на 9 Мая пели песню «Помните», люди плакали.

Все началось в 2010 году, когда в Самарском знаток народной песни Тамара Нечае­ва решила объединить тех, кто любит и может петь. К сожалению, замечательного энтузиаста уже нет в живых, но созданный ею коллектив продолжает держать марку. В соцсетях море откликов, где выступления ансамбля называют мини-спектаклями и зарядом доброй энергии. Со своими программами «Забава» побывала на фестивале народного творчества в Астане, в 2025 году взяла Гран-при на международном фестивале «Золотой Тургусун», в этом году там же завоевала диплом I степени. Коллектив из десяти артисток, которым сейчас руководит Дина Самарина, многонациональный, колоритный и невероятно дружный.

– У нас есть артистка в возрасте за 70 и есть те, кому по 40–50 лет, – пояснила Варвара. – Для каждого из нас репетиции – это отдых. Мы бежим в Дом культуры со всех ног. Нам здесь хорошо, житейские проблемы отступают, здесь все друг друга поддерживают. И настоящий праздник, если мы куда-то едем.

С костюмами и транспортом «Забаве» помогают местные предприниматели. Например, после приглашения ансамб­ля в Астану главы хозяйств буквально за полчаса собрали всю сумму, необходимую для поездки. Если речь идет о концертах и праздниках в Усть-Каменогорске или райо­нах, автобус без разговоров выделяет районное дорожное предприятие.

У коллектива богатейший репертуар: русские песни, казахские, лирические, патриотические, авторские, современные хиты... Особая дата – День Победы, к которому певицы всегда готовят отдельную программу. Голубая мечта «Забавы» – попасть на популярное телешоу, рассказывающее миллионам зрителей о музыкальной культуре и талантах на постсоветском пространстве. Маленькое творческое сообщество надеется, что когда-нибудь получит от телекомпании приглашение и песней расскажет всем о любимом Казахстанском Алтае.

– Самарское всегда отличала активная культурная жизнь, – заключила Варвара. – Сейчас рядом с нами в Доме культуры репетиции проводят, например, казахский коллектив «Асыл Казына», молодежные группы «Шашбаулым», «Тұмарым» и другие. В селе сохраняют народные традиции и достойно представляют район в области и республике.

#культура #село #ансамбль #Самар #Забава

Популярное

Все
Постановление Центральной избирательной комиссии РК О регистрации депутатов Курултая Республики Казахстан, избранных 23 августа 2026 года
Коммерческие договоренности, долгосрочные связи
Высокий дар призвания
Рост гражданской активности
Язык, который объединяет
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
У подножия сопки Жыланды
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Песни, которые не стареют
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Президент обратился к казахстанцам в преддверии первых выборов в Курултай
Модернизация во имя талантов из глубинки
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
Начало большого пути
МКИ и Смитсоновский институт расширяют культурное сотрудничество
Название Курултай возвращает казахстанцев к великим традициям степной демократии
ЦИК: Избирательные участки готовы к выборам депутатов Курултая
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта

Читайте также

В Алматы с большим успехом прошёл концерт «От Вены до Буэно…
Казахстан представил национальный павильон на Южнокитайской…
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем…
Дни культуры Казахстана во Вьетнаме объединили мастеров иск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]