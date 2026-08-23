Где «Забава», там и праздник

Себя участники ансамбля народной песни «Забава» без ложной скромности называют любимцами публики. На малой родине коллектива, в селе Самарском района Самар, без него никуда – с песнями люди встречают Новый год, Масленицу, Наурыз, День Победы, песни звучат на фестивалях творчества, туризма… Сельчане так и говорят: где «Забава» – там атмосфера и движ.

– В прошлом году у нас был отчетный концерт к 15-летнему юбилею, в зале яблоку негде было упасть, – рассказала участница коллектива Варвара Егорова. – Программа прошла на ура. Казалось бы, зрители разных возрастов, профессий, но многие песни зал подхватывал единым хором. Весной, когда мы на 9 Мая пели песню «Помните», люди плакали.

Все началось в 2010 году, когда в Самарском знаток народной песни Тамара Нечае­ва решила объединить тех, кто любит и может петь. К сожалению, замечательного энтузиаста уже нет в живых, но созданный ею коллектив продолжает держать марку. В соцсетях море откликов, где выступления ансамбля называют мини-спектаклями и зарядом доброй энергии. Со своими программами «Забава» побывала на фестивале народного творчества в Астане, в 2025 году взяла Гран-при на международном фестивале «Золотой Тургусун», в этом году там же завоевала диплом I степени. Коллектив из десяти артисток, которым сейчас руководит Дина Самарина, многонациональный, колоритный и невероятно дружный.

– У нас есть артистка в возрасте за 70 и есть те, кому по 40–50 лет, – пояснила Варвара. – Для каждого из нас репетиции – это отдых. Мы бежим в Дом культуры со всех ног. Нам здесь хорошо, житейские проблемы отступают, здесь все друг друга поддерживают. И настоящий праздник, если мы куда-то едем.

С костюмами и транспортом «Забаве» помогают местные предприниматели. Например, после приглашения ансамб­ля в Астану главы хозяйств буквально за полчаса собрали всю сумму, необходимую для поездки. Если речь идет о концертах и праздниках в Усть-Каменогорске или райо­нах, автобус без разговоров выделяет районное дорожное предприятие.

У коллектива богатейший репертуар: русские песни, казахские, лирические, патриотические, авторские, современные хиты... Особая дата – День Победы, к которому певицы всегда готовят отдельную программу. Голубая мечта «Забавы» – попасть на популярное телешоу, рассказывающее миллионам зрителей о музыкальной культуре и талантах на постсоветском пространстве. Маленькое творческое сообщество надеется, что когда-нибудь получит от телекомпании приглашение и песней расскажет всем о любимом Казахстанском Алтае.

– Самарское всегда отличала активная культурная жизнь, – заключила Варвара. – Сейчас рядом с нами в Доме культуры репетиции проводят, например, казахский коллектив «Асыл Казына», молодежные группы «Шашбаулым», «Тұмарым» и другие. В селе сохраняют народные традиции и достойно представляют район в области и республике.