Эпох материальные свидетельства

С сокровищами древнего городища можно ознакомиться на передвижной выставке, посвященной истории одного из древнейших центров Туркестанского оазиса. Улытаусцы могут увидеть средневековые сосуды и кувшины, старинные монеты, а также светильники и чаши XVIII–XIX веков.

– Мы привезли лишь часть артефактов из музея-заповедника, но каждый из них может рассказать многое об истории и культуре разных эпох, – отметил руководитель отдела экспозиционно-выставочной деятельности национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» Данияр Саидвакасов. – Ежегодно древнее городище Культобе посещают до 750 тысяч туристов и паломников. Наш рекорд – 1,4 миллиона посещений. Конечно же, основная часть гостей – это казахстанцы, среди зарубежных – туристы из Узбекистана, Турции, России и Китая.

Паломники и ценители исторического наследия стремятся посетить в первую очередь жемчужину средневековой архитектуры, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.

– На самом деле это не просто мавзолей, а многофункциональное архитектурное пространство, комплекс, построенный в XIV веке, – подчеркнул Данияр Саидвакасов. – В других мусульманских странах аналогов ему не встречали. Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи является средоточием комплекса, здесь также есть кухня, большой и малый аксараи, где совещались правители, колодезная, библиотека, мечеть. Кстати, подземная келья, где жил и творил в XII веке сам Ходжа Ахмед Яссауи, располагается рядом с мавзолеем.

Самые развитые города были образованы вдоль Шелкового пути, пояснил Данияр Саидвакасов. По территории современного Южного Казахстана когда-то проходила самая загруженная его часть – Сырдарьинская ветвь, где каждые 40 км специально соз­давались комфортные условия для отдыха путешественников и торговых караванов. Позже на этих местах рождались города. В каждом из них были бани, и Культобе – не исключение. Вот почему на выставке, кроме предметов утвари, можно увидеть час­ти средневековых керамических водопроводных труб.

– То, что мы привезли в Жезказган, – это артефакты самого позднего исторического пласта Туркестана, – рассказал Данияр Саидвакасов. – Кстати, в ХХ веке ученые писали, что Туркестан существует около 1 500 лет. Архео­логические раскопки, которые проводились с 2019 по 2023 год, и найденные в их ходе артефакты доказывают, что история города уходит вглубь на 2 300 лет. Причем до III–IV веков это было поселение, а далее уже образовалась городская культура.

Туркестан и городище Культобе сыграли ключевую роль в формировании казахской государственности, духовной культуры и национальной идентичности. Стоит отметить, что паломничество – основная часть местного туризма, ведь наследие Ходжи Ахмеда Яссауи на протяжении веков объединяет тюркские народы вокруг общих ценностей и представляет собой уникальное духовное достояние.

– Учение Ходжи Ахмеда Яссауи стирает грань между культурами и религиями, – подчеркивает Данияр Саидвакасов. – Оно сближает людей в ментальном, культурном и религиозном смыс­лах. Не важно, какой национальности или вероисповедания человек, ведь нас посещают не только соотечественники, но и туристы из России, Европы. Когда я рассказываю им о жизни Ходжи Ахмеда Яссауи, о его наследии, многие удивляются, говорят: «А почему мы об этом не знаем?» Нужно понимать, что долгое время имя Яссауи почти не звучало в науке. Лишь в 1990-е годы началось возвращение к этим истокам. И вот после таких экскурсий люди уходят, поглощенные своими мыслями.

Суфий, поэт, мудрец… Идеи Ходжи Ахмеда Яссауи и сегодня оказывают влияние на общественно-политическую жизнь Казахстана. В своих произведениях он призывает к скромности, служению обществу и искренней вере. Каждое его слово находит отклик в сердцах людей, которые стремятся сохранить высокие нравственные ориентиры.