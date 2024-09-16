Осуждена врио главы областного филиала Центра медицины катастроф МЧС РК

Коррупция , Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Женщина вместе с сообщницей получили крупную взятку

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приговором Таразского городского суда №2 оглашен приговор в отношении врио руководителя филиала ГУ «Центр медицины катастроф МЧС по Жамбылской области» Махашевой А.О. и инспектора по кадрам этого же филиала Калмуратовой Л.Т., сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Они признаны виновными в получении взятки в значительном размере от физического лица за трудоустройство в качестве фельдшера.

Им назначили наказание в виде 4 и 3,6 лет лишения свободы соответственно с лишением права пожизненно занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

На основании части 1 статьи 74 УК РК срок отбывания наказания отсрочен на 4 года в связи с наличием малолетних детей, добавили в Антикоре.

#суд #взятка #МЧС #руководитель #врио

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