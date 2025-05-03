Славный путь офицера

К сожалению, дважды Героем Советского Союза молодой офицер из Казахстана не стал, но в историю нашей страны он вошел как Халық Қаһарманы за № 1. В одном из последних своих интервью генерал армии Сагадат Нурмагамбетов рассказывал о том, как воевали его соотечественники. Казахи показали себя хорошими воинами, что не раз отмечали командиры и военачальники, в том числе и самого высокого уровня. Смело и умело воевал и молодой Сагадат Нурмагамбетов.

Как у многих его сверстников, судьба у Сагадата Кожахметовича была сложной, но яркой. Он очень рано остался без родителей и рос в семье старшего брата Сагита. Когда началась Великая Отечественная война, Сагит в чис­ле первых отправился на фронт, и вскоре пришло извес­тие о том, что он погиб в бою.

Не заставила себя ждать и повестка Сагадату. Вместе с другими новобранцами его повезли в Туркменистан. Там он окончил пулеметное училище и в 1942 году отправился на фронт. От Северного Кавказа он прошагал через всю Европу и победу в Берлине встретил в должности комбата. Его батальон участвовал в кровопролитных боях при захвате штаба гестапо и штурме Рейхстага.

В 19 лет Сагадат Кожахметович командовал взводом, в котором служили умудренные жизненным и воинским опытом воины. Многие бойцы годились взводному в отцы, но обладавший твердым характером Сагадат завоевал в кровопролитных боях непререкаемый авторитет, и очень скоро ему доверили роту.

В феврале 1945 года во время боев на территории Польши нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза. А в апреле Сагадат Нурмагамбетов был представлен ко второй медали «Золотая Звезда».

Как писали в представлении командиры, западнее Кюстрина батальон майора Нурмагамбетова, прорвав оборону немцев, занял пять линий траншей, дал возможность ввода танков и остальных батальонов. Развивая дальнейший успех боя за восточную окраину города Гузов, его бойцы завязали уличные бои, за три часа овладели северо-восточной окраиной города, было уничтожено 200 гитлеровцев, 18 огневых точек, ликвидировано восемь опорных пунктов и захвачено в плен 69 солдат и офицеров. К сожалению, те, от кого зависело решение о награде, воздержались.

Через четыре дня в районе Хермесдорф противник предпринял три контратаки. Майор Нурмагамбетов, проявляя исключительную стойкость и умение, отразил все попытки врага с большими для того потерями в живой силе и технике, выбил противника с занимаемых рубежей, ворвался в город Буков, преодолевая упорное сопротивление крупных групп фаустников и автоматчиков, в трудных условиях уличных боев обеспечил выполнение приказа командования полка.

Еще через пять дней стрелковый батальон Нурмагамбетова первым форсировал реку Шпрее в районе пригорода Трептов и, закрепившись на западном берегу, обеспечил отражение четырех яростных контратак противника. Развивая дальнейший успех, батальон в исключительной мере способствовал овладению пригородом Трептов.

24 апреля 1945 года батальон майора Нурмагамбетова, сломив упорное сопротивление противника, ворвался в Берлин. Мастерски управляя батальоном, в сложных уличных боях с большими группами фаустников и автоматчиков уничтожил свыше 450 и захватил в плен 1 560 гитлеровцев, ликвидировал девять опорных пунктов. В жестоком бою майор Сагадат Нурмагамбетов был ранен.

В одном из фильмов, снятом на студии «Казахфильм» им. Шакена Айманова, где рассказывается о становлении личности, о ратном пути и многолетней службе в армии Сагадата Нурмагамбетова, показывают сельский пейзаж, на экране мелькают поля и березовые колки, которые можно встретить на его малой родине. Здесь, в ауле – в военные годы в колхозе «Трудовой» – рос и мужал будущий герой, отсюда он ушел на фронт.

Не там ли были заложены те качества характера, которые и привели Сагадата Кожахметовича к большим высотам, к громким победам, к высоким должностям? В начале 90-х годов прошлого века, когда создавалась казахстанская армия, среди министров обороны стран СНГ Сагадат Нурмагамбетов был единственным участником Великой Отечественной войны.

Это был высококультурный офицер, на его примере и жизненном опыте учились многие нынешние офицеры и генералы. Каким должен быть человек воен­ный, как его воспитать, какова роль военачальника, отношение к солдату – все это имеет огромное значение для патриотического воспитания казахстанской молодежи.

К сожалению, вторую медаль «Золотая Звезда» Сагадат Нурмагамбетов не получил, но в истории Казахстана он остался как первый Халық Қаһарманы. 23 мая 1994 года указом Президента РК ему было присвоено это высокое звание с вручением «Золотой Звезды» № 1.

Нет героя без Отечества

В своей книге «Дневник командира» Бауыржан Момышулы приводит такой афоризм: «Не бывает народа без героев». Одним из таких сынов Отечества стал Сагадат Нурмагамбетов, которым гордится каждый казахстанец.

В послевоенное время фронтовик окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе и прошел разные ступени командирской лестницы в оперативном управлении штаба Туркестанского военного округа, командовал мотострелковым полком, был начальником штаба мотострелковой дивизии. С октября 1969 года занимал долж­ность заместителя командующего войсками Среднеазиат­ского военного округа, в это же время дважды обучался на высших академических курсах руководящего состава Академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР. В советской армии Нурмагамбетову были присвое­ны воинские звания генерал-майора и генерал-лейтенанта.

В 1989-м он вышел в отставку в связи с достижением предельного возраста воинской службы, став председателем Казахского республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. Однако в октябре 1991 года Указом Президента вновь был призван на воинскую службу, а 7 мая 1992 года назначен министром обороны Республики Казахстан.

В прошлом году по всей стране в рамках юбилея состоялось множество мероприятий, посвященных памяти Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы № 1 генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. 7 мая праздничные торжества в Алматы традиционно начались с возложения цветов у дома, где жил первый министр обороны независимого Казахстана. Напомним, в 2024-м

ему исполнилось бы 100 лет.

В мероприятии принимали участие командование Десант­но-штурмовыми войсками, ветераны Вооруженных сил Казах­стана, курсанты военно-учебных заведений и воспитанники рес­публиканского военно-патриотического движения «Жас сарбаз». После возложения цветов к мемориальной доске военнослужащие гарнизона прошли торжественным маршем, отдавая дань подвигу героя.

Воспоминаниями о дедушке с собравшимися поделилась внучка Сагадата Кожахметовича Айжан Нурмагамбетова. Она рассказала, что ее дед шел по жизни со словами Долг, Честь и Отвага. Был он строгим и требовательным не только к подчиненным, но и к себе.

Дочь первого министра обороны Казахстана Айсулу Нурмагамбетова, принявшая участие в октябре 2024 года в Международном симпозиуме, посвященном жизненному и боевому пути своего отца в турецкой столице, тоже говорила, что он был очень прост в общении, при этом требовательным и ответственным человеком.

– Армия была для отца превыше всего, всю жизнь он посвятил военному делу. В Турции отмечается особое уважение народа к военному ремеслу. Мой отец всегда хотел, чтобы армия нашей страны была любима казахстанцами, – подчеркнула она.

В Международном симпозиуме в Анкаре принимали участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Турецкой Республике Еркебулан Сапиев, военный атташе генерал-лейтенант Мухамеджан Таласов, курсанты, казахстанские и турецкие ученые. На форуме, проведенном при поддержке казахстанского посольства и Министерства обороны РК, состоялся всесторонний разговор о жизненном пути Сагадата Кожахметовича, его роли в создании Вооруженных сил Казахстана. Участники встречи высоко отзывались о смелом характере и самоотверженности генерала.

Декан турецкой Военной академии Ибрагим Этем Атнур напомнил всем, что первый зарубежный визит в качестве министра обороны независимого Казахстана Сагадат Нурмагамбетов совершил в Турцию.

– Сразу после этого в Военную академию в Анкаре направили курсантов из Казахстана. Он внес значительный вклад в установление двусторонних отношений между военными ведомствами двух стран. Лидерские качества Сагадата Нурмагамбетова оказали большое влияние на рост казахско-турецкого военного сотрудничества. И вот сегодня здесь мы вспоминаем нашего друга, – сказал он.

В завершение симпозиума, на котором также были рассмотрены вопросы военной истории тюркских народов, гостям были вручены нагрудные знаки, выпущенные к 100-летию Сагадата Нурмагамбетова. Кроме того, состоялась презентация книги о герое, переведенной на турецкий язык. Этот труд распространили в библиотеках турецких военных учебных заведений.

– Книга о жизненном пути Сагадата Кожахметовича, его воинских подвигах переведена теперь на турецкий язык. Уверен, что произведение о Сагадате Нурмагамбетове, который ценил общие историю, культуру и традиции тюрков, будет интересным для нашей молодежи, – сказал тогда известный турецкий ученый Южель Озтюрк.

Каждый год Вооруженные силы страны, у истоков которых стоял генерал армии Сагадат Нурмагамбетов, пополняются­ молодыми офицерами, обучившимися за рубежом. Так, в воен­ных учебных заведениях Турции в те дни обучалось более 70 курсантов.

Всегда будет служить примером

Торжественные церемонии возложения цветов к мемориальной доске по месту проживания первого министра обороны независимого Казахстана проводятся и 24 сентября, именно в этот день в 2013 году безвременно ушел из жизни Герой. В мероприятиях, посвященных памяти генерала, принимают участие не только его родственники, но и ветераны Вооруженных сил, военнослужащие департамента по делам обороны и курсанты Военного института Сухопутных войск, носящего его имя.

Мимо дома, в котором жил легендарный генерал, торжественным маршем прошли военнослужащие десантно-штурмовых войск и курсанты военного вуза.

Следует отметить, что в мероприятиях, посвященных памяти Сагадата Нурмагамбетова, которые проходят по всей стране, принимают участие военнослужащие гарнизонов, представители акиматов, местных органов военного управления, военно-учебных заведений, ветераны Вооруженных сил, воины-интернационалисты и курсанты военных вузов.

В Шынгельдинском гарнизоне на территории войсковой части 54179 в мае прошлого года открыли мемориальную доску. На церемонию пришли военнослужащие части, ветераны Вооруженных сил, представители общественности, выпускники республиканской школы «Жас Ұлан» имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, воспитанники военно-патриотичес­ких клубов.

– Сагадат Кожахметович был, есть и останется на все времена первым министром обороны. Он первым в истории государства был удостоен звания «Халық Қаһарманы». Ему первому в истории Вооруженных сил Казах­стана присвоено самое высокое воинское звание генерала армии. Его легендарная личность всегда будет служить примером для всех поколений казахстанских воинов, – сказал тогда командир войсковой части 54179 полковник Женисжан Байжан.

В Алматы на базе военной кафедры НАО «Университет Нархоз» в те же майские дни состоя­лось торжественное открытие Военно-патриотического центра имени Сагадата Нурмагамбетова. В присутствии ветеранов Вооруженных сил, руководства вуза, личного состава военной кафедры почетное право перерезать ленту и открыть центр было предоставлено президенту Университета Нархоз Мирасу Дауленову, ветерану Вооруженных сил генерал-майору в отставке Владимиру Тузикову и внучке генерала армии Айжан Нурмагамбетовой. В рамках мероприятия состоялся показ документального фильма «Боевой путь генерала армии Сагадата Нурмагамбетова».

25 мая 2024 года торжественное мероприятие, посвященное вековому юбилею Героя Советского Союза, проходило в городе Акколь, на его малой родине. По поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева в нем принял участие председатель Сената Маулен Ашимбаев.

В церемонии открытия памятника Сагадату Нурмагамбетову принимали участие министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, дочь героя Айсулу Нурмагамбетова, ветераны Вооруженных сил – Халық Қаһарманы генерал армии в отставке Мухтар Алтынбаев, Халық Қаһарманы генерал-лейтенант в отставке

Бахытжан Ертаев, Герой Советского Союза генерал-майор авиации в отставке Тохтар Аубакиров, воспитанники столичного Военного колледжа, военнослужащие Акмолинского гарнизона, родственники Сагадата Нурмагамбетова и жители города.

В сопровождении военнослужащих роты Почетного караула под торжественные звуки оркест­ра Национального военно-патрио­тического центра Вооруженных сил участники мероприятия установили корзины с цветами у памятника прославленному вои­ну. Маулен Ашимбаев зачитал письмо от имени Президента, подчеркнув, что жизнь и достижения Сагадата Нурмагамбетова служат примером для подражания поколениям, а его имя увековечено в истории Казахстана.

«Весь жизненный путь первого генерала армии Казахстана Сагадата Нурмагамбетова был связан с воинской службой. Будучи первым министром обороны, он внес значительный вклад в формирование и укреп­ление Воору­женных сил страны. Благодаря своим жизненным принципам, знаниям и целеустремленности, скромности и справедливости он стал олицетворением истинного генерала. Этот памятник – дань глубокого уважения и признательности народному герою, всем, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству. У Сагадата Нурмагамбетова есть знаменитая фраза: «Бдительно стойте на страже мира!» Эти слова обращены не только к солдатам, но и к каждому гражданину. Следовать этому завету – наш сыновний долг», – говорилось в обращении Главы государства.

Отмечая воинские заслуги бое­вого генерала, спикер Сената акцентировал внимание на духовном наследии выдающегося государственного, военного и общественного деятеля Казахстана. Изучение жизни и увековечение памяти таких личностей, по мнению Маулена Ашимбаева, способствует укреплению общенациональной идентичности.

...Совсем недалеко от этого города – в селе Трудовое Акмолинской области 25 мая 1924 года родился Сагадат Нурмагамбетов. Самоотверженный ратный труд Сагадата Кожахметовича, прошедшего боевой путь от курсанта военного училища до генерала армии, от командира пулеметного взвода до министра обороны суверенного Казахстана, был отмечен 16 орденами и 30 медалями СССР, Республики Казахстан и других стран.

Уникальное место выпускника 1-го Туркестанского пулеметного военного училища Сагадата Нурмагамбетова в истории Великой Отечественной войны отметил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, принимавший участие в симпозиуме, организованном к вековому юбилею героя на базе Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил в мае прошлого года. В работе форума приняли участие руководство Министерства обороны, Архива Президента РК, Национального университета обороны РК, военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, кадеты Военного колледжа Астаны, воспитанники детско-юношес­кого военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

– Службе в армии он посвятил более 50 лет, начав ее в годы войны командиром пулеметного взвода, – сказал Руслан Жаксылыков. – Прошел Великую Отечественную войну от Кубани до Берлина. Закончил ее командиром стрелкового батальона. А это значит, что Сагадат Нурмагамбетов всегда, всю войну был на передовой, на линии огня.