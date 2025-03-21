Вспоминая Талгатбека Сарсембаева

Родился Талгатбек Сарсембаевич в сентябре 1924 года в Акмолинске в семье рабочего. Окончил СШ № 4 им. Жамбыла, потом работал учителем в этой школе. С началом войны ушел на фронт, ему тогда едва исполнилось восемнадцать. В 1942-м его направили в военно-пехотное училище, после окончания которого Талгатбек воевал в составе 3-го Белорусского фронта в батальоне автоматчиков. Был командиром взвода, затем роты. Вместе с боевыми товарищами сражался за Варшаву.

В тяжелых кровополитных боях на реке Висла закалялись твердая воля и опыт автоматчика Сарсембаева. За скупыми строчками военного донесения можно понять всю тяжесть ответственности и архиважности тех сражений: «При прорыве обороны противника в районе Магнушевского плацдарма на реке Висла командир роты лейтенант Талгатбек Сарсембаев показал высокую организацию, маневренность, меткость и умелую технику автоматного огня. При неоднократных встречах с противником личным составом противостоял нападающему врагу, прикрывая фланги и обеспечивая тем самым продвижение штурмовой группы и решение поставленных задач».

А дальше приведем воспоминания близкого друга Талгатбека Сарсембаева, известного писателя, ветерана Великой Отечественной войны Аскена ­Набиева: «Весной 1945 года взвод Талгатбека направился к реке Одер. Седьмого апреля в ожесточенном бою Талгатбек был ранен в левую руку. Однако, когда медсестры хотели отправить его в батальонный медпункт, он сказал: «Я не могу уйти! Во взводе осталось мало бойцов. Это легкое ранение, обработайте и перевяжите». Несмотря на боль, он продолжил руководить боевыми действиями.

После нескольких дней боев ряды противника поредели, он был ослаблен, а наши воинские части продолжали теснить врага. К тому времени был ранен командир роты, и Талгатбек взял командование на себя. Вместе с бойцами своей роты он вошел на улицы Берлина и сказал: «Мы должны вместе поднять знамя Победы!» Но уже на следующий день был тяжело ранен в правую ногу. И позже очень сожалел, что так и не смог сделать задуманное. Однако после выздоровления в военном госпитале он добрался до места на Эльбе, где находилась его дивизия, и оставил там свою подпись...»

На груди героя появились медали «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». В запас уволился в 1946 году.

Вернувшись в родной город, стал работать инструктором Акмолинского райкома комсомола. Высокий профес­сионализм, коммуникабельность, умение найти подход к каждому не могли быть не замечены руководством. В 1950 году Талгатбека Сарсембаева направили в Республиканскую партийную школу при ЦК Компартии Казахстана.

Супруга героя Сафура Бейсековна также достойна хороших воспоминаний. Она проработала в банковской системе более сорока лет, награждена орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд». Она всегда была супругу надежной опорой, до последнего его вздоха. Они прожили вместе яркую, счастливую жизнь, их семейную пару ставили в пример. Сарсембаевы вырас­тили четверых детей, дали им хорошее образование, все они выросли достойными, уважаемыми людьми.

Старший сын Кайратбек окончил Целиноградский мединститут, затем аспирантуру в Москве, в данное время – доктор медицинских наук, профессор Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова. Дочь Сауле, с отличием окончив экономический факультет Целино­градского сельхозинститута, успешно трудилась экономистом в банковской системе. Второй сын Куатбек окончил Целиноградский инженерно-строительный институт и Карагандинский государственный университет. Сейчас пенсионер МВД, подполковник запаса, работает частным судебным исполнителем. Младшая дочь Салтанат – док­тор экономических наук, проректор по научной работе Академии труда и социальных отношений (Западно-­Казахстанская область).

Талгатбек Сарсембаевич долгие годы находился на руководящих постах в комсомольских и партийных организациях. Коллеги вспоминают: «Он человек с открытым сердцем, общительный, смелый и решительный, порядочный, требовательный к себе и другим». В 1961 году его перевели в аппарат Целинного краевого комитета Компартии Казах­стана. Затем назначили руководителем управления кинофикации Целинного края, позднее – начальником управления радиовещания и телевидения Целиноградской области. В это же время он экстерном окончил исторический факультет Казахского государственного педагогического института им. Абая, защитил кандидатскую диссертацию.

С января 1967-го по направлению работал старшим преподавателем в Целиноградском инженерно-строительном институте, потом заведовал кафедрами политэкономии, философии. Опубликовал более двадцати научных работ. Я начинала свою трудовую деятельность под руководством Талгатбека Сарсембаева преподавателем кафедры общест­венных дисциплин в 1976-м...

Об этом благородном, честном, умном и галантном человеке хотелось бы сказать очень многое. Талгатбек Сарсембаевич любил читать, выписывал и покупал много книг и журналов, затем рассказывал о них на кафедре. Он никогда не опаздывал на свои лекции, его уважали и любили студенты. Долгие годы сохранял военную выправку. И еще он очень красиво танцевал вальс. Когда в центр танцпола выходил Талгатбек Сарсембаевич, другие любовались, отходили в сторону, уступая место для него и его партнерши.

Таким был наш Талгатбек Сарсембаев – человеком, который проявил героизм в боях с врагом и стал для многих мудрым учителем.