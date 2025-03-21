Вспоминая Талгатбека Сарсембаева
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Кульзира Искакова, председатель совета ветеранов ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, член президиума совета ветеранов города Астаны
Командир взвода 1135-го стрелкового Сальского полка Сарсембаев Талгатбек Сарсембаевич награжден орденом Красной Звезды за бой на западном берегу реки Одер южнее Франкфурта. 16 апреля 1945 года, невзирая на яростное сопротивление противника и сильный артиллерийский минометный огонь, с явным риском для жизни Талгатбек смело повел свой взвод на штурм вражеских укреплений и, ворвавшись во главе взвода в траншею противника, уничтожил более 25 гитлеровцев, пленив при этом еще десять.