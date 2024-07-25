Руководители по ЧС Павлодарской области лишились должностей

Это произошло из-за суда над их подчиненным, обвиняемом в получении взятки в сумме 1,3 млн тенге
Осужден руководитель отдела Департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор
17 июня он приговорен к 3 годам лишения свободы.
Он обвинялся в получении взятки в сумме 1,3 млн тенге от руководителя предприятия за общее покровительство при проведении ежегодных проверок в сфере промышленной безопасности.
«Согласно закону о госслужбе, руководители госорганов должны предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчиненных госслужащих.
В этой связи по представлению Антикоррупционной службы Павлодарской области, внесенному в порядке ст.200 УПК, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей руководитель вышеуказанного департамента и его заместитель освобождены от занимаемых должностей», - говорится в сообщении.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Напомним, что 17 июля приказом министра по чрезвычайным ситуациям временно исполняющим обязанности начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области назначен полковник гражданской защиты Рустамбек Амрин.