Здоровья вам, фронтовики!

День Победы
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Какое счастье, что среди нас продолжают оставаться в строю фронтовики-ветераны, которые служат для подрастающего поколения живым примером мужества, героизма и любви к своей Родине.

фото акиматов Сырдарьинского и Казалинского районов

В Приаралье проживают два участника Великой Отечественной войны – 103-летний Яхия Тасыров из Сырдарьинского района и 101-летний Тилеуберген Тубабергенов из Казалинского района. Они представители того поколения людей, которые с честью выдержали испытания и тяготы военного лихолетья.

За состоянием здоровья долгожителей постоянно следят врачи Сырдарьинского и Казалинского районов. Они навещают ветеранов на дому, проводят профилактические осмотры.

Отметим, медицинские работники только рады таким визитам, потому как представляется возможность получить традиционное бата-благословение от долгожителей, что считается невероятной удачей.

Судьба и жизнь кызылординских ветеранов схожа. Рожденные в начале 20-х годов прошлого века, они с честью прошли все жизненные испытания, а после Великой Победы поднимали экономику страны, создали семьи, вырастили и воспитали детей, внуков, правнуков.

Ныне Почетный гражданин Сырдарьинского района и поселка Теренозек Яхия Тасыров родился 2 октября 1922 года в ауле Ак туйе Теренозекского райо­на. Он окончил Ташкентскую текстильную школу. В 1941-м в этом же городе был призван в армию. После военной подготовки в Омске в 1942 году отправлен на фронт. Воевал под Сталинградом, Курском, Барановичами. После тяжелого ранения под польским Гданьском попал в госпиталь. Домой вернулся в конце августа 1945 года. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией» и другими.

После возвращения домой в сентябре 1946 года устроился работать на молочном заводе, в 1960-м трудился мастером на молзаводе в поселке Жалагаш. На пенсию выходил специалистом районного зерноприемного пункта. У аксакала трое сыновей и дочь, около двадцати внуков и правнуков. Яхия-ата до сих пор ведет активный образ жизни. Он частый гость культурных, спортивных и патриотических мероприятий района.

Второй фронтовик из Приаралья – Почетный гражданин Казалинского района Тилеуберген Тубабергенов родился 1 января 1924 года в ауле Басыкара Казалинского района. В ряды Красной Армии был призван в 1942 году, а после военной подготовки в Ташкенте отправлен на фронт. Воевал под Смоленском, участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Чехословакии, Кенигсберга. Победу встретил в Берлине. За бое­вые заслуги награжден орденом Великой Отечественной войны I степени, медалями «За освобож­дение Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова и многими другими.

После войны на два года остался служить в армии. Домой вернулся в августе 1947 года. Как вспоминает аксакал, из его односельчан-призывников с войны живыми вернулись только трое. С 1948 года до выхода на заслуженный отдых в 1982 году Тилеуберген Тубабергенов работал на железной дороге в Казалинске. Вместе с супругой вырастил и воспитал семерых детей, внуков и правнуков.

Ветераны-долгожители Яхия Тасыров и Тилеуберген Тубабергенов не устают повторять, что самое дорогое для человека – это мирное небо над головой.

#память #история #ветераны #День Победы #ВОВ

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