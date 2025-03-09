Зейнолла Идрисов завоевал «бронзу» на Кубке мира по спортивной гимнастике

Казахстанец стал третьим в упражнениях на коне, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Гимнаст Зейнолла Идрисов стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Баку.

Он успешно выступил в финале упражнений на коне. Идрисов получил от судей 14,400 балла.

Победу одержал американец Брэндон Дэнг (14,633). Второе место осталось за Патриком Хупсом (США) - 14,533.

Отметим, что теперь в активе команды Казахстана три медали.

Днем ранее вторыми стали Милад Карими (вольные упражнения) и Дмитрий Патанин (упражнения на брусьях).