Зейнолла Идрисов завоевал «бронзу» на Кубке мира по спортивной гимнастике

Спорт
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Казахстанец стал третьим в упражнениях на коне, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Гимнаст Зейнолла Идрисов стал бронзовым призером этапа Кубка мира в Баку.

Он успешно выступил в финале упражнений на коне. Идрисов получил от судей 14,400 балла.

Победу одержал американец Брэндон Дэнг (14,633). Второе место осталось за Патриком Хупсом (США) - 14,533.

Отметим, что теперь в активе команды Казахстана три медали.

Днем ранее вторыми стали Милад Карими (вольные упражнения) и Дмитрий Патанин (упражнения на брусьях).

#Кубок мира #спортивная гимнастика #Зейнолла Идрисов

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