Жителей села пришлось эвакуировать из-за утечки серной кислоты в области Жетісу

Жертв и пострадавших нет, передает Kazpravda.kz
На железнодорожной станции Малайсары Кербулакского района области Жетісу в вагоне-цистерне обнаружена утечка серной кислоты из аварийного клапана диаметром 25 мм.
«Спасатели провели заблаговременную эвакуацию 46 сельчан, в том числе 18 детей. Были проведены работы по охлаждению вагона-цистерны», - сообщили в МЧС.
Жертв и пострадавших нет.
Угрозы жизни и здоровью населения не имеется.
В настоящее время люди вернулись домой.
«Вагон-цистерна была отбуксирована на безопасное место от железнодорожной станции Малайсары. Работниками управления санитарно-эпидемиологического контроля проводились лабораторные исследования почвы и воздуха, которые показали, что образцы в пределах нормы», - отметили в ведомстве.
На месте ЧП проводятся дегазационные мероприятия.