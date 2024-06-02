Жителей села пришлось эвакуировать из-за утечки серной кислоты в области Жетісу

Происшествия
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Жертв и пострадавших нет, передает Kazpravda.kz

Фото: sciencedebate2008.com

На железнодорожной станции Малайсары Кербулакского района области Жетісу в вагоне-цистерне обнаружена утечка серной кислоты из аварийного клапана диаметром 25 мм.

«Спасатели провели заблаговременную эвакуацию 46 сельчан, в том числе 18 детей. Были проведены работы по охлаждению вагона-цистерны», - сообщили в МЧС.

Жертв и пострадавших нет.

Угрозы жизни и здоровью населения не имеется.

В настоящее время люди вернулись домой.

«Вагон-цистерна была отбуксирована на безопасное место от железнодорожной станции Малайсары. Работниками управления санитарно-эпидемиологического контроля проводились лабораторные исследования почвы и воздуха, которые показали, что образцы в пределах нормы», - отметили в ведомстве.

На месте ЧП проводятся дегазационные мероприятия.

#МЧС #область Жетісу #серная кислота #утечка серной кислоты

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