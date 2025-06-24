фото из архива «КП»

Немеркнущее слово

Сеит Аскарович Каскабасов – патриарх казахстанской фольклористики. У него была удивительная «золотая жила», которая одухотворяла все: его жизнетворчество, научный поиск, соз­данную им научную школу фольклористов Казахстана. Его труды характеризуют не только ярко выраженная теоретическая направленность, связь с классической наукой, блестящий стиль, но и молодой задор, так свойственный именно фольклористам.

Как известно, фольклор – это живая старина. Все фольклористы всегда удивительно молоды душой, ведь, соприкасаясь с живой стариной, они с годами становятся, как говорят, «чем старше, тем моложе». Известный российский фольклорист Ю. М. Соколов отмечал: «Фольклор не только отзвук прошлого, но и громкий голос настоящего». И Сеит Аскарович, как никто другой, понимал, что далекое прошлое оставило бесценный дар – устное народное творчество. И пока живы носители фольклора Казахстана, его нужно собирать, сохранять и изучать, как бесценное национальное достояние.

Сеит Аскарович Каскабасов – известный в Казахстане и за его пределами ученый-фольклорист и литературовед, академик Национальной академии наук РК, член Международного общества по изучению народной прозы (Финляндия), лауреат премии им. Ч. Ч. Валиханова, Государственной премии РК, премии им. Жамбыла, премии им. Махамбета. В 2012 году он удостоен премии «Звез­ды Содружества» за крупный вклад в области науки и образования, способствующий развитию общего научного и образовательного пространства СНГ.

Ученым написано более десяти моно­графий и пятисот научных исследований, посвященных основным тенденциям отечественной словесности и устного народного творчества. Работы Сеита Каскабасова по фольклору и этнографии определили основные направления отечественной фольклористики второй половины ХХ – начала ХХI веков.

С. А. Каскабасов как многогранная творческая личность реализовал себя во многих направлениях науки, образования и общественной деятельности. Он занимался исследованием мифологии и эпоса, установил закономерности исторического развития казахской фольклорной прозы. Участвовал в издательских проектах, которые не имели аналогов в СНГ: это многотомники «История казахской литературы», «История казахского искусства», «Антология казахской музыки», «Мировая фольклористика» и другие.

Выход его монографий неизменно вызывал широкий общественный резонанс, среди них – «Казахская волшебная сказка», «Қазақтың халық прозасы», «Родники искусства», «Казахская несказочная проза», «Абай және фольклор», «Жаназық», «Любви безмерной памятник», «ХV–ХVІІІ ғасырлардағы қазақ әдебиеті», «Живая вода бытия. Миф, сказка, эпос в мироздании казахов»…

Под его руководством и с его участием изданы академическое собрание сказок о животных на русском языке, восемь вариантов лироэпоса «Козы-Корпеш и Баян Сулу», фольклорные тексты Г. Н. Потанина и В. В. Радлова, произведения жырау ХVІІ–ХІХ столетий. Велико личное участие академика Каскабасова в подготовке материалов по реабилитации репрессированных поэтов, писателей и государственных деятелей 1920–1940-х годов, участников движения «Алаш».

Энциклопедия казахского фольклора

Научно-методологический контекст исследований С. А. Каскабасова составляют работы классиков русской и советской фольклористики: А. Н. Афанасьева, Д. К. Зеленина, М. К. Азадовского, В. М. Жирмунского, В. Я. Проппа, Е. М. Мелетинского, Э. В. Померанцевой и других. Ученый глубоко понимал духовную культуру и уклад казахского народа, опирался в своих работах на наследие выдающихся казахских просветителей – Шокана Уалиханова, Ыбырая Алтынсарина, Абая Кунанбаева, аккумулировал достижения казахской фольклористики ХХ века, представленной именами А. Диваева, М. Ауэзова, С. Сейфуллина, К. Жумалиева, С. Муканова, Б. Кенжебаева, С. Аманжолова, А. Маргулана и других.

Его замечательная книга «Золотая жила» (Истоки духовной культуры), изданная впервые в 2000 году, стала классикой казахстанской и мировой фольклористики. Это фундаментальное и одновременно научно-популярное издание, содержащее анализ архаических истоков казахской словесности и их трансформации в народной культу­ре и духовном наследии казахов. «Золотая жила» – настоящий подарок тем, кто занимается и интересуется народной культурой, это увлекательная энциклопедия казахского фольклора, в которой встречаются действительно уникальные факты.

В двухтомник вошла переработанная и дополненная книга «Колыбель искусства», главы которой посвящены процессам исторического развития духовной культуры казахов ХIII–ХVIII веков. Также к профессиональному читателю вернулись и более ранние книги ученого – «Казахская волшебная сказка» и «Казахская несказочная проза». Они и по сей день не потеряли научной ценности и оригинальности и пользуются у фольклористов большой популярностью.

Книга «Казахская несказочная проза», в которой содержится уникальный материал по проблемам классификации жанров казахского фольклора, сыграла существенную роль в развитии казахстанской фольклористики. За этот фундаментальный труд, созданный на основе докторской диссертации, блестяще защищенной в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, Сеит Каскабасов был удостоен в 1992 году Государственной премии РК.

Хотелось бы остановиться на символичном названии двухтомника, отражающем его художественное своеобразие. «Золотая жила», метафорически понимаемая как исток духовной культуры, воплощается и в облике ученого, и в содержательном плане его книги. Так, ведущей доминантой стала ярко выраженная «золотая середина» исследовательского инструментария, когда равное внимание уделяется и обряду, и поэзии. Нельзя не отметить и «золотое перо» ученого – легкость и изящество его стиля. Сеит Аскарович был настоящим мастером слова, и потому мы сегодня закономерно говорим, что этот труд – «золотой фонд» отечественной науки.

А в 2023 году событием на Московской международной книжной ярмарке стала презентация монографии Сеита Каскабасова «Живая вода бытия. Миф, сказка, эпос в мироздании казахов».

Организатор науки

Сеит Аскарович – пример редкого таланта и уникального характера. Он вырастил плеяду ученых и педагогов, преданных делу и сейчас работающих в университетах республики и СНГ. Жизнь его была наполнена профессио­нальной работой, искренним уважением к людям, любовью к своему делу, что помогло ему не только сохранить огромную часть фольклора Казахстана, но и стать духовным ориентиром для своих учеников и коллег.

– Для меня, как и для ряда отечественных ученых-филологов, Сеит Аскарович был не просто научным консультантом, благодаря которому мы защитили док­торские диссертации, но и примером преданности науке, человеком, посвятившим свою жизнь развитию казахской фольклористики и литературы, воспитавшим десятки своих последователей, – подчеркивает доктор филологических наук, профессор КФ МГУ им. М. В. Ломоносова Татьяна Кривощапова. – Его личностные качества, равно как и научные труды, оказали огромное влияние на формирование молодого поколения казахстанцев, постигающих истоки своей национальной идентичности.

Несколько лет назад в интервью газете «Казахстанская правда» Сеит Аскарович с радостью отмечал, что молодежь играет большую роль в возрождении айтыса, и очень много молодых людей увлекается этим видом народного искусства.

– Я рад и горд, что древние казахские традиции сохранились, сейчас они, можно сказать, расправили крылья. Любовь и уважение народа к своему прошлому, к истории, традициям составляют основу духовности, и это неиссякаемый источник и органическая часть художественной культуры нашей эпохи, – говорил он.

Будучи первым председателем Высшей аттестационной комиссии суверенного Казахстана, он разработал «Положения о ВАК Республики Казахстан» и сформировал первый Президиум ВАК РК, его экспертные советы и структурные подразделения. Под его руководством в стране были открыты диссертационные советы по защите докторских и кандидатских диссертаций, образована Международная ассоциация государственных органов аттестации стран СНГ.

Вспоминается сегодня и о том, что Сеит Аскарович в период работы в Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева организовал научно-исследовательский центр «Евразия». В 2000 году был открыт факультет востоковедения, первым деканом которого также стал С. А. Каскабасов. Задача ученого заключалась в том, чтобы наметить основные аспекты проблемы евразийской ментальности и обратить на нее взоры специалистов. Он был уверен, что «сформированная веками евразийская ментальность, как характерная черта евразийских наций, выступает в настоящее время одним из главных факторов сохранения межэтнического согласия в нашей стране».

Сеит Каскабасов, будучи директором Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова, разработал Стратегию развития института и его научных исследований на 2002–2012 годы, этапы которой были успешно пройдены. Под руководством председателя секции «Фольклористика, литературоведение и искусствоведение» Общественного совета Государственной программы «Культурное наследие» академика Сеита Каскабасова Институт литературы и искусства подготовил и начал издание свода казахского фольклора «Бабалар сөзі» («Слова предков») в ста томах, осуществил другие важные и значимые проекты.

С. А. Каскабасов принадлежит к особому типу личности, который в своем творческом развитии демонстрирует евразийский тип поведения. Долгое время он заведовал кафедрой казахской литературы ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, то есть вернулся в университет, в котором начинал свою деятельность под знаком евразийства.

«Золотая жила» Сеита Каскабасова – это одаренность с детства, сформированный трудолюбием характер, крупный талант и универсальность творческой личности. По праву ученого можно назвать пассионарным человеком, евразийцем в высоком значении этого слова.

– Я счастливый человек и горжусь тем, что моя жизнь прошла в исследовании бесценного народного творчества, казахского фольклора, – говорил на одном из своих юбилеев сам Сеит Аскарович. – Я благодарен судьбе за то, что на моем пути всегда встречались талантливые и преданные литературе и науке люди. И если мой скромный вклад в историю казахской науки, литературы и искусства так высоко оценен вами, то большей награды в жизни для меня и не надо…

* * *

Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова 24 июня проводит Меж­дународную научно-теоретическую конференцию «Феномен академика Каскабасова: научные школы, теории и практики», посвященную 85-летию известного казахстанского ученого-фольклориста. На конференции отечественные и зарубежные фольклористы, литературоведы, искусствоведы, профессора и преподаватели вузов, магистранты будут говорить о творчестве и научном наследии выдающегося ученого.