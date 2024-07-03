12 млрд тенге выделили на компенсацию потерь бизнеса после паводков

Экономика, Правительство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Правительство приняло постановление о выделении более 12 млрд тенге из своего резерва для компенсации имущественных потерь малого и среднего бизнеса после масштабных паводков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Региональные комиссии уже принимают заявки предпринимателей. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева правительство проводит комплексную работу по ликвидации последствий паводков. Среди принимаемых мер: обеспечение граждан новым жильем, выплата единовременной финансовой помощи, компенсация расходов на ремонт и восстановление домов и т.д.

Начата работа по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. В настоящее время региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 178 заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,5 млрд тенге. 

«В целом, согласно предварительной оценке акиматов, пострадало 746 субъектов МСБ. В их числе продуктовые магазины, кафе, СТО, гостиницы и др. Сегодня проводятся оценки и сметные работы, по итогам которых заявки внесут на рассмотрение региональных комиссий. Таким образом, более 12 млрд тенге из резерва правительства будут перечислены бюджетам Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей для компенсации имущественных потерь МСБ», - говорится в сообщении.

Работа по ликвидации последствий паводков находится на постоянном контроле руководства правительства. Напомним, ранее из чрезвычайного резерва также было выделено свыше 2,4 млрд тенге на восстановление воздушных линий электропередачи в Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

#ущерб #паводки #Правительство #бизнес

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