Казахстан и Узбекистан нарастили экспорт в страны Центральной Азии

Внутрирегиональная торговля стран Центральной Азии продолжает расти, однако ее структура по-прежнему во многом зависит от Казахстана и Узбекистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на pravda.ru

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В январе-июне 2026 года на две страны пришлось 81,9% всего внутрирегионального экспорта.

Казахстан остается крупнейшим поставщиком

За первые шесть месяцев 2026 года Казахстан экспортировал в другие страны Центральной Азии товаров на $3,9 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 28,5%. Доля Казахстана в общем объеме внутрирегионального экспорта составила 58%.

Узбекистан увеличил поставки соседям на 27,2% – до $1,6 млрд. На его долю пришлось 23,9% регионального экспорта.

Туркменистан экспортировал в страны региона товаров на $655 млн, показав рост на 19,2%. Поставки Таджикистана составили $171 млн, увеличившись на 15,8%. Кыргызстан экспортировал $384 млн – на 4,5% больше, чем годом ранее.

Таким образом, совокупный экспорт Казахстана и Узбекистана составил около $5,5 млрд.

Казахстан и Узбекистан обеспечили основную прибавку

Наибольший рост в абсолютном выражении также пришелся на Казахстан и Узбекистан. Казахстан увеличил экспорт в регион на $862 млн, что соответствует 64% общей прибавки. Узбекистан добавил $341 млн, или 25%.

Товарооборот между двумя крупнейшими экономиками Центральной Азии достиг $2,8 млрд. Казахстан и Узбекистан остаются крупнейшей торговой парой внутри региона.

При этом страны заметно различаются по торговому балансу. Казахстан в январе–июне сформировал с государствами Центральной Азии оборот в $5,1 млрд и профицит в $2,7 млрд. Узбекистан, напротив, при обороте $4,4 млрд имел дефицит в $1,3 млрд.

Кыргызстан увеличил региональный товарооборот до $1,5 млрд, однако его торговый баланс сложился с дефицитом в $774 млн. У Таджикистана оборот достиг $1,2 млрд при дефиците $813 млн.

Торговые связи остаются неравномерными

Для Узбекистана страны Центральной Азии обеспечили 10,8% всей внешней торговли. На регион пришлось 10,1% экспорта и 11,3% импорта страны.

Казахстан остается главным торговым партнером Узбекистана в Центральной Азии, формируя 62,7% его регионального товарооборота. На Кыргызстан приходится 14,1%, Туркменистан – 13,5%, Таджикистан – 9,8%.

Схожая картина наблюдается и у других государств региона. Для Казахстана основными партнерами остаются Узбекистан и Кыргызстан. В торговле Таджикистана доля Казахстана составляет 66,7%, Узбекистана – 29,2%. У Кыргызстана около 60% регионального оборота приходится на Казахстан и еще 36% – на Узбекистан.

При этом прямые торговые связи между Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном остаются относительно небольшими. На Таджикистан и Туркменистан приходится лишь 2,1% и 1,7% региональной торговли Кыргызстана соответственно.

В то же время отмечается рост торговли между Кыргызстаном и Таджикистаном на фоне улучшения двусторонних отношений.

В целом статистика показывает, что торговля внутри Центральной Азии растет, но ее основные потоки по-прежнему сосредоточены вокруг Казахстана и Узбекистана. Небольшие объемы торговли между тремя другими странами пока существенно не меняют общую структуру регионального товарооборота.