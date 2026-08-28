Фармацевтика Казахстана: рост производства, инвестиции и доступность лекарств

Экономика,Правительство

В Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил развитие фармацевтической промышленности в числе стратегических задач

Фото: Пресс-служба Правительства

Во исполнение поручений Президента Правительство наращивает отечественное производство лекарств, расширяет их ассортимент, привлекает инвестиции и развивает локализацию фармпроизводств.

Производство фармпродукции за три года выросло на 37%

За последние три года объем производства казахстанских фармпредприятий увеличился на 37% и достиг 191 млрд теңге. Рост продолжается и в 2026 году: за первое полугодие выпуск лекарств и медизделий составил 126,6 млрд теңге, что почти на 30% больше, чем годом ранее.

В Казахстане работают более 200 производителей фармацевтической и медицинской продукции

В их числе 43 предприятия по выпуску лекарств. Доля отечественной продукции в натуральном выражении достигла 40,3%. Казахстанскими компаниями зарегистрировано почти 3 тыс. наименований лекарств и медизделий.

Международные фармкомпании локализуют производство в Казахстане

AstraZeneca, Pfizer и Roche участвуют в проектах по локализации производства и трансферу технологий. В 2025 году инвестиции в фармацевтическую промышленность выросли на 56% и достигли $142,8 млн.

Восемь крупных проектов расширят выпуск отечественных лекарств

По поручению Президента реализуются проекты по строительству и расширению фармпроизводств на 391,3 млрд теңге. Они позволят наладить выпуск более 494 наименований препаратов, в том числе для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, орфанных и инфекционных заболеваний, а также сахарного диабета.

Локализация позволит снизить зависимость от импорта

Новые производства появятся в Алматы и Шымкенте, а также в Алматинской и Карагандинской областях. Планируется создать около 1,2 тыс. постоянных рабочих мест и расширить выпуск востребованных и жизненно важных препаратов внутри страны.

Более 10 тыс. аптечных организаций обеспечивают доступность лекарств

Около 2,7 тыс. аптек работают в сельской местности, для удаленных населенных пунктов действуют 11 передвижных аптечных пунктов. Более 2,1 тыс. аптек уже подтвердили соответствие стандартам надлежащей аптечной практики.

Развитие фармацевтической отрасли позволяет одновременно наращивать собственное производство, расширять ассортимент лекарств и снижать зависимость от внешних поставок. Для населения это означает более стабильное лекарственное обеспечение и повышение доступности востребованных препаратов.

О ключевых изменениях в фармацевтической отрасли Казахстана — в обзоре редакции PrimeMinister.kz.

#Казахстан #производство #фармацевтика

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