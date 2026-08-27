Восемь миллиардов теңге сэкономлено за счет цифровизации оплаты в частных школах

Цифровая проверка также позволила выявить нарушения, связанные с использованием зданий, не предназначенных для обучения детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По мере расширения сети частных школ увеличивался и объем средств, направляемых на финансирование государственного образовательного заказа: если в 2020 году в стране работали 203 частные школы, то к 2025 году их количество достигло 745.

Такая динамика потребовала пересмотра подходов к учету ученических мест и расчету государственного заказа, чтобы сделать распределение средств более точным и прозрачным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Для повышения прозрачности финансирования осенью 2025 года был запущен цифровой сервис OrtaBilim, переведший подушевое финансирование частных школ на платформу e-Qazyna Министерства финансов с полной автоматизацией и передачей полномочий по размещению госзаказа Управлениям образования на местах. Одновременно полномочия по размещению государственного заказа в частных школах переданы на местный уровень в управления образования.

Теперь объем финансирования определяется автоматически на основании верифицированных данных, включая контингент учащихся, условия оказания образовательных услуг и применяемые нормативы. Это позволяет исключить зависимость от ручных расчетов и субъективных решений.

Платформа e-Qazyna интегрирована с системами учета успеваемости, включая LMS-системы типа «Күнделік», и базами данных других государственных органов. Проверка контингента учащихся проводится в режиме реального времени, а все операции получают цифровой след.

В результате за счет исключения ручных расчетов за сентябрь-декабрь 2025 года экономия бюджета составила 8 млрд теңге. На сегодняшний день на платформе оцифровано 899 частных школ. За январь-май 2026 года оператором прозрачно оплачены акты 749 школ на общую сумму 102,9 млрд теңге. Цифровая проверка также позволила выявить нарушения, связанные с использованием зданий, не предназначенных для обучения детей. Установлено 145 таких школ, объем государственного заказа по которым составляет 38 млрд теңге. Речь идет об объектах, размещенных в коттеджах, офисных помещениях и бывших производственных цехах.

С 1 января 2027 года государственный образовательный заказ будет полностью прекращен в частных школах, здания которых не имеют целевого назначения для образовательной деятельности. До этого времени бизнесу предоставлена возможность привести объекты в соответствие с санитарными и градостроительными нормами. При этом задача реформы заключается не в сокращении поддержки частного образования, а в обеспечении того, чтобы бюджетные средства направлялись школам, которые действительно оказывают образовательные услуги и соответствуют установленным требованиям.