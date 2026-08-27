Восемь миллиардов теңге сэкономлено за счет цифровизации оплаты в частных школах

Образование,Правительство

Цифровая проверка также позволила выявить нарушения, связанные с использованием зданий, не предназначенных для обучения детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По мере расширения сети частных школ увеличивался и объем средств, направляемых на финансирование государственного образовательного заказа: если в 2020 году в стране работали 203 частные школы, то к 2025 году их количество достигло 745.

Такая динамика потребовала пересмотра подходов к учету ученических мест и расчету государственного заказа, чтобы сделать распределение средств более точным и прозрачным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Для повышения прозрачности финансирования осенью 2025 года был запущен цифровой сервис OrtaBilim, переведший подушевое финансирование частных школ на платформу e-Qazyna Министерства финансов с полной автоматизацией и передачей полномочий по размещению госзаказа Управлениям образования на местах. Одновременно полномочия по размещению государственного заказа в частных школах переданы на местный уровень в управления образования.

Теперь объем финансирования определяется автоматически на основании верифицированных данных, включая контингент учащихся, условия оказания образовательных услуг и применяемые нормативы. Это позволяет исключить зависимость от ручных расчетов и субъективных решений.

Платформа e-Qazyna интегрирована с системами учета успеваемости, включая LMS-системы типа «Күнделік», и базами данных других государственных органов. Проверка контингента учащихся проводится в режиме реального времени, а все операции получают цифровой след.

В результате за счет исключения ручных расчетов за сентябрь-декабрь 2025 года экономия бюджета составила 8 млрд теңге. На сегодняшний день на платформе оцифровано 899 частных школ. За январь-май 2026 года оператором прозрачно оплачены акты 749 школ на общую сумму 102,9 млрд теңге. Цифровая проверка также позволила выявить нарушения, связанные с использованием зданий, не предназначенных для обучения детей. Установлено 145 таких школ, объем государственного заказа по которым составляет 38 млрд теңге. Речь идет об объектах, размещенных в коттеджах, офисных помещениях и бывших производственных цехах.

С 1 января 2027 года государственный образовательный заказ будет полностью прекращен в частных школах, здания которых не имеют целевого назначения для образовательной деятельности. До этого времени бизнесу предоставлена возможность привести объекты в соответствие с санитарными и градостроительными нормами. При этом задача реформы заключается не в сокращении поддержки частного образования, а в обеспечении того, чтобы бюджетные средства направлялись школам, которые действительно оказывают образовательные услуги и соответствуют установленным требованиям. 

#Правительство #цифровизация #частные школы

Популярное

Все
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Переход к реализации научно-технологических проектов
«Карусель» на 100 буренок
Университет будущего: больше чем образование
Язык мой – враг мой
Уборка раньше срока
Передел высокий, хлебный
Обладатели стипендии «Болашақ» определены
«Торпедо» – обладатель Кубка Казахстана
На острие стрелы
Есть только миг…
Повестка, не теряющая актуальности
Конституция дает бизнесу уверенность в завтрашнем дне
Almaty Superski: что будет с водой, лесом и снежным барсом
Лес как новое направление зеленых инвестиций
Лучшая реклама – когда гость доволен
Проблемы в «Квадрате»
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
От мальков до агротуризма
Учебные заведения, которые нельзя закрывать
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Курсай. Двенадцать лет спустя
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Песни, которые не стареют
Астана готовится к мировому первенству по борьбе
Великий сбор номадов на Иссык-Куле
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Президент обратился к казахстанцам в преддверии первых выборов в Курултай
Реконструкцию 72 железнодорожных вокзалов завершили в Казахстане
Модернизация во имя талантов из глубинки
Основа устойчивого общества
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта

Читайте также

Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қ…
Совет директоров Холдинга «Байтерек» одобрил обновленный Пл…
Освобождение от НДС на услуги по обслуживанию безналичных п…
Казахстан и Сингапур подписали соглашения в области управле…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]