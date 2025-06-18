В Мажилисе парламента при обсуждении Отчета Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год министр финансов Мади Такиев сообщил, что годовой план по доходам исполнен на 97,2%, в бюджет поступило 19,6 трлн тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одним из источников пополнения стали меры по сокращению теневого оборота и внедрение цифровых инструментов фискального контроля.

«Это обеспечило дополнительное поступление в бюджет на сумму 1 трлн 280 млрд тенге. Это больше в сравнении с 2023 годом на 349 млрд тенге, или на 37%», - отметил глава ведомства.

По его словам, доначислено налогов по актам проверок порядка 377 млрд тенге, по итогам камерального контроля взыскано в бюджет 262 млрд тенге. В целом фокус в администрировании смещен на дистанционный контроль, что позволяет исключить человеческий фактор.