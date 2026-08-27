Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Самрук-Қазына», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Рассмотрены основные результаты деятельности Фонда, включая производственные и финансовые показатели, а также вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей.

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов доложил, что по итогам января-июля 2026 года выручка Фонда составила 12,5 трлн теңге, превысив план на 5%, EBITDA – свыше 3,4 трлн теңге, или на 7% выше плана, чистая прибыль составила более 1,2 трлн теңге, что на 4% превышает план.

В рамках поддержки отечественных товаропроизводителей и развития отечественного производства через закупки компаний Группы с начала года заключены договоры на 694 млрд теңге, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сфере госзакупок действует более 16 мер поддержки отечественных производителей, включая приоритет казахстанских товаров, долгосрочные договоры, обязательное авансирование в размере 30% и ускоренную оплату.

За январь-июль 2026 года заключены офтейк-контракты на 52,8 млрд теңге. В части развития науки и инноваций портфель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ включает 55 проектов на сумму 13,9 млрд теңге, из которых 7 проектов завершены. Олжас Бектенов дал ряд поручений по своевременной реализации инвестиционных проектов и дальнейшему совершенствованию закупок Группы.