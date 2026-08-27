Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»

Правительство

Рассмотрены основные результаты деятельности Фонда

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Самрук-Қазына», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Рассмотрены основные результаты деятельности Фонда, включая производственные и финансовые показатели, а также вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей.

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов доложил, что по итогам января-июля 2026 года выручка Фонда составила 12,5 трлн теңге, превысив план на 5%, EBITDA – свыше 3,4 трлн теңге, или на 7% выше плана, чистая прибыль составила более 1,2 трлн теңге, что на 4% превышает план.

В рамках поддержки отечественных товаропроизводителей и развития отечественного производства через закупки компаний Группы с начала года заключены договоры на 694 млрд теңге, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сфере госзакупок действует более 16 мер поддержки отечественных производителей, включая приоритет казахстанских товаров, долгосрочные договоры, обязательное авансирование в размере 30% и ускоренную оплату.

За январь-июль 2026 года заключены офтейк-контракты на 52,8 млрд теңге. В части развития науки и инноваций портфель научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ включает 55 проектов на сумму 13,9 млрд теңге, из которых 7 проектов завершены. Олжас Бектенов дал ряд поручений по своевременной реализации инвестиционных проектов и дальнейшему совершенствованию закупок Группы.

#итоги #Бектенов #Самрук-Казына #прибыль

Популярное

Все
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Переход к реализации научно-технологических проектов
«Карусель» на 100 буренок
Университет будущего: больше чем образование
Уборка раньше срока
Обладатели стипендии «Болашақ» определены
Передел высокий, хлебный
Язык мой – враг мой
«Торпедо» – обладатель Кубка Казахстана
На острие стрелы
Есть только миг…
Повестка, не теряющая актуальности
Конституция дает бизнесу уверенность в завтрашнем дне
Almaty Superski: что будет с водой, лесом и снежным барсом
Лес как новое направление зеленых инвестиций
Лучшая реклама – когда гость доволен
Проблемы в «Квадрате»
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
От мальков до агротуризма
Учебные заведения, которые нельзя закрывать
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Курсай. Двенадцать лет спустя
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников I Форума волонтеров СНГ
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Национальные проекты: обновляется инфраструктура, развивается соцсфера
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Песни, которые не стареют
Астана готовится к мировому первенству по борьбе
Великий сбор номадов на Иссык-Куле
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Президент обратился к казахстанцам в преддверии первых выборов в Курултай
Реконструкцию 72 железнодорожных вокзалов завершили в Казахстане
Модернизация во имя талантов из глубинки
Основа устойчивого общества
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Новый центр для научных проектов
Комфортный отдых без ущерба для природы
Стартовала акция «Дорога в школу»
Казахстанский финал в Японии
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта

Читайте также

Совет директоров Холдинга «Байтерек» одобрил обновленный Пл…
Освобождение от НДС на услуги по обслуживанию безналичных п…
Казахстан и Сингапур подписали соглашения в области управле…
В правительстве обсудили реализацию ключевых проектов Alata…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]