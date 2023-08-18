13 тысяч метров трубопровода украли у государства в Жезказгане

Досудебное расследование по подозрению в хищении более 13 тысяч метров трубопровода в городе Жезказгане окончил Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Улытауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Скриншот с видео АФМ

Руководитель государственного учреждения в сговоре с группой лиц похитил государственное имущество более чем на 288 млн тенге.

«При установлении факта кражи должностное лицо преднамеренно вводило в заблуждение следствие, предоставляя фиктивные справки об отсутствии указанного объекта на балансе государственного органа, тогда как в действительности поливочный водопровод состоял в коммунальной собственности.

Этот трубопровод был предназначен для обеспечения поливочной водой дачных участков в районе аэропорта города Жезказгана», – рассказали в ведомстве.

В агентстве отметили, что сейчас подозреваемый не является работником коммунального предприятия.

Уголовное дело направлено в суд.