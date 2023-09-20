15 миллиардов ушло "на ветер"

Дочка «Самрук-Энерго» выплатила 15 млрд. тенге сорвавшему строительство ветряной станции подрядчику. При этом возможность получения страховой выплаты на случай неисполнения договора, была утрачена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет внутреннего госаудита МФ РК.

Фото: пресс-служба внутреннего госаудита МФ РК

Департаментом внутреннего госаудита по городу Астана в одной из «внучек» фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» выявлена растрата активов на сумму более 15 млрд тенге, предназначенных на строительство объекта по выработке электроэнергии с помощью ветра.

Уточняется, что в 2020 году ТОО «Ereymentau Wind Power», 100% доли которого принадлежит АО «Самрук-Энерго», по итогам тендера был заключен договор с ТОО «Олимп Транс Сервис».

Согласно документу, подрядчик должен был построить ветряную электростанцию (ВЭС) в районе Ерейментау мощностью 50 МВт на сумму 26,1 млдр.тенге. Предполагалось, что объект должен был быть построен до 4 июня 2021 года.

Однако, как говорят госаудиторы, в 2020 году подрядчик ТОО «Олимп Транс Сервис» работы не начал, при этом аванс в сумме 10,5 млрд. тенге был получен им в полном объеме.

Аванса в таком размере подрядчику оказалось недостаточно, для поставки 11 комплексов ветрогенераторов он потребовал увеличить платеж.

Не имея законных оснований, используя медиацию, ТОО «Ereymentau Wind Power» увеличило сумму аванса еще на 5,5 млрд тенге. Но и это не помогло подрядчику выполнить условия договора. На сегодняшний день работы на 15,4 млрд тенге не выполнены, поставка 11-ти комплексов ветрогенераторов так и не произведена.

«Лояльность» наблюдательного совета и бывшего руководства ТОО «Ereymentau Wind Power» привела к тому, что выплаченный аванс в размере 15,4 млрд тенге оказался ничем не обеспечен и была утрачена возможность получения страховой выплаты на случай неисполнения договора подрядчиком», – рассказали в департаменте.

Там же отметили, никакая претензионно-исковая работа по возврату денег не ведется.На сегодняшний день в адрес объекта аудита направлено предписание по устранению выявленных нарушений и вопроса о рассмотрении ответственности лиц, причастных к этим нарушениям, заключили в ведомстве.