Прокуратура добилась отмены ограничений на услуги «Инватакси» в Щучинске

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Акмолинской области после вмешательства прокуратуры восстановили права 31 человека с инвалидностью на получение услуг «Инватакси», в том числе 25 несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz.

Проверку провела прокуратура Бурабайского района после обращений жителей Щучинска, сообщивших о нарушениях при оказании транспортных услуг людям с инвалидностью.

Установлено, что при проведении государственных закупок в техническую спецификацию включили ограничения по количеству машино-часов для каждого получателя услуги. При этом действующие правила оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью подобных ограничений не предусматривают.

«Кроме того, заказчиком не был определен режим работы „Инватакси“ в дневное и ночное время, а также в выходные и праздничные дни, что негативно влияло на равный доступ граждан к транспортным услугам», - заявили в Генеральной прокуратуре.

По итогам проверки в техническую спецификацию внесли изменения. Также было заключено дополнительное соглашение к договору о государственных закупках, из которого исключили положения, ограничивающие количество часов оказания услуг «Инватакси» для каждого получателя.

В результате принятых мер восстановлены права 31 человека с инвалидностью, среди которых 25 несовершеннолетних.