150 млн тенге приписали газовому проекту в акимате Жетысуской области

Прокуратура Жетысуской области выявила необоснованно включенные работы и материалы в проект строительства газораспределительных сетей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram надзорного органа.

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«Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в проектно-сметной документации строительства газораспределительных сетей Ескельдинского района заложило укладку 75 км стальных труб. При этом в рабочем проекте было заложено 26 км, что также подтвердил выезд на место. Разница между необоснованно включенными в проект работами и фактическими составила более 49 км сетей», – установила прокуратура.

По акту надзорного органа заказчик исключил необоснованно включенные работы и уменьшил сумму договора более чем на 150 млн тенге.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.