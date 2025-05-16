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Он предназначен для обеспечения охраны территориальных вод, государственной границы и континентального шельфа страны, патрулирования с целью пресечения незаконного судоходства, контрабандных операций, пиратства и браконьерства.

Полное водоизмещение катера – около 70 тонн. Его мореходные качества обеспечивают безопасное плавание при состоянии моря до 6 баллов включительно. При нормальном водоизмещении и максимальной мощности двигателей корабль может идти со скоростью до 40 узлов. Автономность по запасам пресной воды и провизии составляет 7 суток, дальность плавания экономичным ходом – около 600 миль. Обслуживать судно будет экипаж в составе 15 человек. Катер укомплектован современными средствами связи, навигации, а также автоматизированным дистанционно-управляемым наблюдательно-огневым комплексом «Адунок», оснащенным пулеметом НСВТ-12,7.

Изготовление кораблей и катеров водоизмещением до 400 тонн завод «Зенит» освоил в 1993 году, тем самым положив начало новой отрасли страны – военного кораблестроения.

«Семей» стал 36 судном, спущенным на воду. За эти годы также налажено производство береговых ремонтных мастерских и учебно-тренировочных станций по борьбе за живучесть. На сегодня есть заказы в стадии исполнения.

Малый корабль «Семей» будет отбуксован в Атырау, где ему предстоит пройти ходовые и швартовые испытания.