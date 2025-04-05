Министр обороны ознакомился с техническими характеристиками новой боевой машины

Военно-промышленный комплекс
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Вскоре новая БКМ будет принята на войсковые испытания, где будут созданы самые тяжелые условия эксплуатации в разное время года и в разных климатических условиях, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков принял участие в официальной презентации новой отечественной многоцелевой бронированной амфибийной (БКМ) боевой колесной машины «Terrex – Barys A 8x8».

Ознакомившись с тактико-техническими характеристиками представленной БКМ, министр обороны подчеркнул, что Президент страны – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами поставил перед министерством обороны задачу укомплектовать казахстанскую армию новейшими образцами вооружения и техники.

«Необходимо обеспечивать армию новейшими образцами вооружения и военной техники. Это то требование, которое на сегодняшний день предъявляет к нам Глава государства. Армия должна быть профессиональной, мобильной и обеспечена всем новейшим вооружением», - подчеркнул министр обороны.

Он также добавил, что вскоре новая БКМ будет принята на войсковые испытания, где будут созданы самые тяжелые условия эксплуатации в разное время года и в разных климатических условиях.

На презентации были продемонстрированы основные тактические характеристики «Terrex – Barys A 8x8», несомненным преимуществом которой является амфибийная составляющая и высокий класс защиты личного состава.

Напомним, что в декабре пошлого года Кazakhstan Paramount Engineering (KPE) и сингапурская компания ST Engineering заключили между собой стратегическое соглашение о создании в Казахстане производственных мощностей для производства нового многоцелевого амфибийного бронированного автомобиля с колесной формулой 8×8.

Договор включает в себя инженерную и техническую поддержку проектирования и производства автомобиля на основе испытанной в полевых условиях боевой машины пехоты Terrex компании ST Engineering, способной эффективно работать в условиях открытой воды.

«Производственные возможности KPE составляют 500 единиц различных типов бронетехники в год за смену, а наш обширный опыт в области глубокой локализации, научных исследований и эксплуатации бронетехники в уникальных географических условиях Казахстана совместно с компанией «ST Engineering» позволит нам в полной мере обеспечить потребности Вооруженных сил Республики Казахстан в плавающих автомобилях с колесной формулой 8х8», - рассказал председатель Ассоциации предприятий ОПК Айбек Барыс.

В ходе презентации также отмечено, что производство нового автомобиля будет налажено на заводе KPE в Казахстане уже с 2025 года.

#армия #вооружение #многоцелевая бронированная амфибийная машина #«Terrex – Barys A 8x8»

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