В Жезказгане прошла церемония вручения новой специальной техники подразделениям Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау
В мероприятии приняли участие представители акимата, ДЧС, ветераны, сотрудники службы и общественность, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Начальник ДЧС области Ұлытау полковник Есен Байыров отметил, что благодаря поддержке Министра по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майора Чингиса Аринова, формируются единые стандарты оснащения и готовности как в городах, так и в сельских районах:
«Это важный шаг к тому, чтобы наши подразделения — независимо от географии — были обеспечены современной техникой и могли эффективно выполнять свои задачи по защите населения», — подчеркнул он.
Современная техника позволит повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации, особенно в отдалённых населённых пунктах.
В рамках церемонии отличившимся сотрудникам были вручены почётные грамоты и благодарственные письма от имени Главы МЧС, акима и маслихата области Ұлытау — за профессионализм, мужество и самоотверженность при ликвидации последствий ЧС.
Аким области Дастан Рыспеков отметил, что укрепление потенциала служб гражданской защиты напрямую связано с обеспечением безопасности населения, и пожелал личному составу успехов и новых достижений.