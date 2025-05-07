Новую спецтехнику передали в ДЧС области Ұлытау

Военно-промышленный комплекс
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Жезказгане прошла церемония вручения новой специальной техники подразделениям Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау

Фото: gov.kz

В мероприятии приняли участие представители акимата, ДЧС, ветераны, сотрудники службы и общественность, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Начальник ДЧС области Ұлытау полковник Есен Байыров отметил, что благодаря поддержке Министра по чрезвычайным ситуациям РК генерал-майора Чингиса Аринова, формируются единые стандарты оснащения и готовности как в городах, так и в сельских районах:

«Это важный шаг к тому, чтобы наши подразделения — независимо от географии — были обеспечены современной техникой и могли эффективно выполнять свои задачи по защите населения», — подчеркнул он.

Современная техника позволит повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации, особенно в отдалённых населённых пунктах.

В рамках церемонии отличившимся сотрудникам были вручены почётные грамоты и благодарственные письма от имени Главы МЧС, акима и маслихата области Ұлытау — за профессионализм, мужество и самоотверженность при ликвидации последствий ЧС.

Аким области Дастан Рыспеков отметил, что укрепление потенциала служб гражданской защиты напрямую связано с обеспечением безопасности населения, и пожелал личному составу успехов и новых достижений.

#ДЧС #Улытау #спецтехника

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