Они касаются сферы территориальной обороны и оборонной промышленности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Внесены дополнения в постановление Правительства РК от 23 октября 2020 года № 701 «Вопросы МЧС РК», сообщает Kazpravda.kz

Теперь в соответствии с компетенцией МЧС:

- участвует в планировании территориальной обороны;

- создает специальные формирования и обеспечивает их материально-техническими средствами на основании мобилизационного задания;

- осуществляет охрану и оборону подведомственных объектов в соответствии с планами территориальной обороны;

- обеспечивает заблаговременное информирование и оповещение населения о непосредственной угрозе безопасности на основании информации, полученной от органов военного управления;

- организует проведение эвакуационных мероприятий во взаимодействии с центральными и местными исполнительными органами;

- осуществляет всестороннюю подготовку и обеспечивает постоянную готовность органов гражданской защиты к выполнению задач территориальной обороны;

- в целях устранения ситуаций, угрожающих национальной безопасности, в пределах компетенции, установленной законодательством РК, принимает нормативные правовые акты по вопросам технического прикрытия путей сообщения;

- участвует в мероприятиях, направленных на развитие и продвижение системы военно-патриотического воспитания;

- осуществляет непосредственное взаимодействие с координационным советом по военно-патриотическому воспитанию при Минобороны РК;

- участвует в формировании и реализации государственной политики в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа;

- участвует в осуществлении военно-технического сотрудничества;

- передает военное имущество в пределах государственного органа на основании акта первого руководителя государственного органа в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

- осуществляет контроль за оборотом вооружения и военной техники, находящихся в оперативном управлении;

- принимает решения о признании имущества неиспользуемым;

- при необходимости передает неиспользуемые оборонные объекты в уполномоченный орган по управлению государственным имуществом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

- определяет тактико-технические характеристики для новых образцов и предлагаемых к закупу вооружения и военной техники;

- осуществляет выбор исполнителей государственного оборонного заказа и доводит до них задания утвержденного государственного оборонного заказа в случаях, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

- обеспечивает выполнение заданий государственного оборонного заказа в пределах своей компетенции;

- осуществляет приемку опытных образцов вооружения, военной и специальной техники, технических и специальных средств на вооружение, оснащение, снабжение и эксплуатацию;

- разрабатывает, согласовывает, принимает участие в разработке, изменении и отмене военных национальных стандартов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- обеспечивает соответствие товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, приобретаемых в рамках государственного оборонного заказа, тактико-техническому заданию (технической спецификации, тактико-технической характеристике) в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа, в соответствии с правилами формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа;

- утверждает отчеты по выполненным научным исследованиям в случае, когда бюджетные средства в рамках государственного оборонного заказа предусмотрены в бюджете получателя государственного оборонного заказа;

- разрабатывает и утверждает перечень закрытых и обособленных военных городков, иных закрытых объектов, содержание служебных жилищ и централизованное отопление в которых обеспечиваются за счет бюджетных средств, а также в которых служебное жилище не подлежит приватизации;

- утверждает правила осуществления полевых выплат;

- разрабатывает и утверждает правила деятельности жилищных комиссий органов гражданской защиты.