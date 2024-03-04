16 мастеров айтыса из разных регионов страны соревновались в Таразе

К 178-летию поэта Жамбыла Жабаева в Таразе состоялся республиканский айтыс «Жамбыл — менің жай атым, халық — менің шын атым!», передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Жамбылской области

Фото: акимат Жамбылской области

На сцене выступили 16 мастеров айтыса из всех регионов страны.

Решением жюри главный приз присужден местному жителю Канату Мырзахану (1,5 млн тенге). Первое место занял Аспанбек Шугатаев из Павлодара (1 млн тенге), второго места удостоен жамбылский акын Дархан Абдиманат (750 тыс. тенге), третье место завоевали Алтыкул Касымбекова, Асем Ережекызы.

Мейрман Шакенов из ЗКО получил специальный приз департамента по противодействию коррупции. Всем участникам вручены благодарственные письма и сертификаты на сумму 200 тысяч тенге.