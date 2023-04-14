17 млн тенге увела из бюджета в свой карман школьный бухгалтер в Жезказгане

В одной из школ города Жезказгана главный бухгалтер присвоила более 17 млн тенге бюджетных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

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Как выяснилось, школьный счетовод, имея в своем распоряжении электронную цифровую подпись для платежных операций, подписывала и вносила ложные сведения в электронные документы.

Бухгалтер, якобы выплачивая заработные платы, перевела свыше 17 млн тенге на личный банковский счет и карточные счета своих близких родственников, не работающих в этой школе.

Дело расследовал Департамент экономических расследований по Улытауской области.

«В ходе досудебного расследования главный бухгалтер Т. полностью признала вину и возместила нанесенный государству материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Одновременно в областное управление образования области внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона», – сообщили в ведомстве.

В итоге главный бухгалтер была уволена, а директор школы за отсутствие контроля – привлечена к строгой дисциплинарной ответственности.