Фото: МЧС РК

В рамках приоритетной инициативы министра по ЧС Чингиса Аринова, до конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 20 новых объектов. Так, только с начала этого года в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Алматинской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях были открыты универсальные спасательные подразделения. Современные многофункциональные объекты объединяют в себе все необходимые условия для эффективной работы пожарных и спасательных подразделений. Эти меры направлены на повышение уровня пожарной безопасности и оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации.

В настоящее время на территории страны функционирует 436 пожарных депо, находящихся в ведении министерства. Однако, для полного покрытия территорий и эффективного реагирования, дополнительно требуется ещё 119 депо.

В прошлом году по республике созданы 10 пожарных подразделений в городах Астана, Алматы, Шымкент и Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Туркестанской и Актюбинской областях.

Пожарное депо в Астане имеет особое значение — оно стало одним из первых объектов, реализованных Главой ведомства по новой модели строительства с применением быстровозводимых модульных технологий. Это не только позволило значительно сократить сроки возведения, но и обеспечить современный уровень оснащённости и комфорта для личного состава. В депо предусмотрены все необходимые помещения: рабочие кабинеты, диспетчерская, учебный класс, комната отдыха и кухня.

Создаются все необходимые комфортные условия для полноценной службы, подготовки и восстановления пожарных. Подобные современные депо планируется возводить и в других городах, что станет важным шагом в повышении боеготовности и эффективности работы, а также создать достойные условия труда для сотрудников пожарных подразделений по всей стране.

Это результат системной работы министерства и последовательной реализации задач, поставленных главой ведомства.

Министр по чрезвычайным ситуациям подчеркнул, что развитие инфраструктуры реагирования один из ключевых приоритетов. Создание новых депо это не просто строительство зданий. Это позволит существенно повысить устойчивость территорий к чрезвычайным ситуациям и создать более надёжную систему пожарной защиты в регионах страны.

МЧС Казахстана продолжает системную работу по укреплению службы гражданской защиты, шаг за шагом повышая уровень безопасности в стране.