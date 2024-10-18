29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана

Общество
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Лилия Мухитова

В 1995 году был образован Государственный комитет РК по чрезвычайным ситуациям как центральный исполнительный орган, уполномоченный в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны страны. Затем он преобразовывался в агентство, министерство, после вошел в состав МВД, а в 2020 году гражданская оборона была вновь выделена в отдельное ведомство.

фото с официального сайта МЧС РК

Как сообщила пресс-служба МЧС РК, за годы работы службами ЧС совершено более 1,6 млн выездов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Благодаря профессионализму и оперативности спасено более 421 тыс. человек, эвакуировано из различных зон ЧС свыше 383 тыс., оказана медицинская помощь 72 тыс. пострадавших.

Ежегодно в среднем регистрируется более 18 тыс. ЧС природного и техногенного характера, из них 12 тыс. приходится на пожары. Рискуя и спасая жизни граждан, при исполнении служебных обязанностей погибли 73 казахстанских спасателя.

Сегодня в органах гражданской защиты несут службу более 27 тыс. сотрудников. Совершенствуется законодательство, строятся новые объекты для защиты от ЧС, приобретаются спасательная и пожарная техника, качественное оборудование, форменное обмундирование, повышается зарплата сотрудников.

Единственным вузом в стране, где готовят будущих спасателей, является Академия граж­данской защиты им. Малика Габдуллина, которой выпущено более 6 тыс. специалистов. Благодаря международным соглашениям курсанты академии могут на льготной основе обучаться в вузах МЧС России и Беларуси. К слову, за последние пару лет в академию приняты восемь девушек.

Реализован ряд крупных проектов, которые позволяют предупредить ЧС природного и техногенного характера: построены противопаводковые Коксарайский и Астанинский контррегуляторы, селезадерживающие плотины на реках Талгар, Каргалинка, Аюсай. Малоэффективные трассовые медико-спасательные пункты передислоцируются на более аварийно-опасные участки дорог.

Заключено 38 международных соглашений. Наши спасатели доказали свой профессионализм на международном уровне, участвуя в ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турции и Афганистане. В сложных экстремальных условиях, несмотря на продолжающиеся повторные подземные толчки, казахстанцы разбирали завалы, эвакуировали людей, оказывали медицинскую помощь пострадавшим. Кроме того, Казахстаном только за последние три года оказана гуманитарная помощь Турции, Сирии, Украине, Таджикистану, Афганистану, Кыргызстану, Палестине.

От системы ликвидации последствий к их предупреждению и снижению рисков планируют перейти в МЧС. Делать это следует, повышая готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, внедряя новые подходы, в том числе цифровизацию. Сегодня МЧС является одним из эффективных ведомств с отлаженной системой оперативного реагирования. Положительный имидж такой мощной структуры не возникает сам по себе. Его создают реальные люди, которые самоотверженно, жертвуя своим здоровьем, ежедневным героическим трудом стремятся сделать жизнь нашего общества более безопасной.

В министерстве создан новый Комитет предупреждения ЧС. Начата планомерная проработка вопроса по созданию Национальной морской аварийно-спасательной службы в акватории казахстанского сектора Каспийского моря и строительству Академии гражданской защиты. Ведется строительство 20 пожарных депо, в столице запущен пилотный проект уникального быстровозводимого пожарного депо и общежития. Этим летом столичный Центр управления в кризисных ситуациях был реорганизован в Командный центр, где ведутся круглосуточный мониторинг и прогнозирование природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

#праздник #спасатели #МЧС #гражданская защита

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