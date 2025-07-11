3,6 млрд тенге выделили из резерва Правительства на ремонт теплосетей Актау

Энергетика
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Общая протяженность теплосети Актау составляет 562 км. Износ –  79%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по обеспечению населения надежной системой подачи тепла в отопительный период, из резерва Правительства выделено порядка 3,6 млрд тг на завершение реконструкции 9,2 км магистральных тепловых сетей города Актау Мангистауской области. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром Олжасом Бектеновым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Реализация данного проекта началась в 2024 году. На сегодня проложено 5,5 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Старые стальные трубы демонтируются и заменяются современными трубами в пенополиуретановой изоляции диаметром от 530 до 1020 мм. Также полностью устранены 375 дефектов, выявленных в отопительный сезон 2024–2025 года.

Общая протяженность теплосети Актау составляет 562 км. Износ –  79%. Реализация данного проекта позволит снизить износ тепловых сетей города до 75%, повысить надежность и качество теплоснабжения для потребителей, увеличить пропускную способность подачи горячей воды и сократить эксплуатационные затраты.

В дальнейшем, в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» до 2029 года планируется реконструкция и строительство 175 км сетей и источников теплоснабжения с определением объема финансирования на 2025-2029 годы. Проект направлен на снижение износа сетей и повышение качества коммунальных услуг через привлечение инвестиций.

#Актау #ремонт #бюджет #теплосети

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