В Кабмине рассмотрели меры по повышению надежности энергосистемы

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на необходимость принятия мер для повышения надежности энергосистемы страны в связи с аварийным отключением электроэнергии в ряде регионов в середине августа, сообщает Kazpravda.kz

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«Что показала проверка ситуации, произошедшей 14 августа, и какие принимаются меры по недопущению подобных ситуаций и повышению надежности?», — отметил Олжас Бектенов.

Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил, что завершается ввод новых объектов генерации, в том числе ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Алматы и новой ПГУ в Туркестанской области мощностью 1 тыс. МВт. Одновременно усиливается электросетевое хозяйство – ведется реализация проекта линии электропередачи 500 кВ Шу-Жамбыл-Шымкент, направленного на повышение надежности Южной зоны энергосистемы. Завершение работ запланировано на второй квартал 2027 года.

Кроме того, по итогам расследования технологического нарушения будут дополнительно разработаны организационные мероприятия для исключения повторения подобных случаев, в том числе требования о необходимости внеочередной проверке и наладке релейной защиты и системной автоматики.

«Это стратегически важное направление, поэтому необходимо усилить данную работу», — подчеркнул премьер-министр.

На заседании было отмечено, что в предстоящий осенне-зимний период максимальное потребление электроэнергии в Единой электроэнергетической системе Казахстана ожидается на уровне 18,2 тыс. МВт, что на 3% выше показателя прошлого отопительного сезона. При этом производство электроэнергии также прогнозируется с ростом на 3%.

Наибольшая нагрузка ожидается в Южной зоне Казахстана. Максимальное потребление здесь прогнозируется на уровне 5,1 тыс. МВт, что на 700 МВт выше показателя прошлого ОЗП. Ожидаемый дефицит мощности в Южной зоне будет покрываться за счет перетока электроэнергии по транзиту «Север – Восток – Юг».

Олжас Бектенов отметил важность завершения всех запланированных работ в срок.

«У вас есть два особо важных проекта, которые вы отметили, — усиление южного региона и подключение западного региона к единой энергосистеме. Все работы должны быть выполнены качественно и своевременно. Это очень важные объекты стратегического значения. Возьмите на личный контроль. Нурлыбек Машбекович, проконтролируйте», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также премьер поручил обеспечить своевременное завершение ремонтной кампании и эффективное освоение средств, выделенных на модернизацию энергетической инфраструктуры.