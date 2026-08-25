Бектенов поручил обеспечить готовность регионов к отопительному сезону

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели ход подготовки к предстоящему отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

О готовности энергоисточников, тепловых сетей, обеспечении углем, подготовке объектов соцсферы, ЖКХ и инженерной инфраструктуры доложили министры энергетики Ерлан Аккенженов, промышленности и строительства – Ерсайын Нагаспаев, руководители компаний KEGOC», «Самрук-Энерго». Заслушаны акимы области Абай, Акмолинской и Мангистауской областей.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, согласно данным Министерства энергетики, на электрических станциях ведется ремонт 3 энергоблоков, 33 котлов и 24 турбин. На электрических сетях завершен ремонт 15,6 тыс. км линий электропередачи, или 91% от запланированного объема, а также 372 подстанций, или 84%. На тепловых сетях выполнено 246 км ремонтных работ, что составляет 65% от плана. На топливных складах энергоисточников накоплено 4,2 млн тонн угля и 137 тыс. тонн мазута, что на 2% превышает прошлогодний уровень. По данным Министерства промышленности и строительства, на сегодняшний день подготовлено 98% объектов образования и здравоохранения и 95% жилых домов. Отремонтировано 1,3 тыс. км из 1,8 тыс. км сетей водоснабжения и 225 км из 306 км сетей водоотведения.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости своевременного завершения ремонтной кампании с учетом значительного увеличения финансирования этих работ.

«Глава государства всегда подчеркивает стратегическую роль энергетики и коммунальной инфраструктуры, а также необходимость укрепления энергетического и инфраструктурного каркаса страны. На эти цели ежегодно направляются значительные средства. В текущем году на ремонт и модернизацию энергообъектов предусмотрено 851 млрд теңге. Это на 60% больше, чем в прошлом году. В том числе в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» в текущем году профинансировано почти 384 млрд теңге. А это на 15% больше, чем в рамках ремонтной кампании 2025 года. При таком объеме финансирования недопустимы переносы сроков ремонтов, низкие темпы работ и неосвоение выделенных средств», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В ходе заседания внимание уделено подготовке к отопительному сезону в регионах. Премьер-министр отметил, что до его начала остается порядка месяца, при этом в северных регионах период для завершения подготовительных работ более ограничен. В этой связи поручено ускорить ремонтную кампанию и обеспечить своевременное завершение работ в регионах.

Отдельно руководитель Правительства подчеркнул необходимость усиления работы Региональных штабов, ответственных за подготовку объектов энергетики к зиме. Акиматам поручено усилить контроль за ходом выполняемых работ и обеспечить принятие конкретных управленческих решений. Министерству энергетики поручено по каждому факту продления сроков ремонта принимать административные меры и давать принципиальную оценку действиям руководителей, допускающих срыв или затягивание ремонтной кампании.

Кроме того, началась работа по получению паспортов готовности энергопредприятий к отопительному сезону. Акимы должны будут лично участвовать в работе комиссий по оценке готовности энергообъектов к зиме, на регулярной основе инспектировать состояние энергоисточников, тепловых и электрических сетей, контролировать ход ремонтных работ и наличие необходимых материальных ресурсов. При этом руководители, допустившие вход в отопительный сезон без паспорта готовности, будут привлечены к ответственности.

В целом Министерство энергетики совместно с акиматами регионов должно обеспечить своевременное завершение ремонтных работ на теплоисточниках и теплосетях, АО «Самрук-Энерго» необходимо обеспечить завершение ремонтных работ в срок и ввод в эксплуатацию новых мощностей, а АО «KEGOC» – придерживаться установленного графика ремонтов линий и подстанций.

Премьер-министр подчеркнул, что отопительный сезон должен начаться в установленные сроки, в связи чем ответственным министерствами и госорганам даны следующие поручения:

Первое. Министерству энергетики совместно с акиматами регионов поручено до 1 сентября текущего года утвердить график поставки социального мазута в регионы. Совместно с КТЖ небоходимо принять меры по своевременной поставке угля и мазута на энергообъекты согласно утвержденному графику и объемам.

«Отдельно отмечаю вопрос своевременного обеспечения углем населения и коммунально-бытового сектора. Необходимо четко контролировать всю цепочку — от добычи и отгрузки угля до его реализации населению. Не допускать перебоев, необоснованного роста цен и искусственного ажиотажа в регионах. Всем участникам данного процесса необходимо организовать работу в рамках действующей цифровой платформы по обеспечению углем», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Второе. Отстающим акиматам необходимо оперативно устранить имеющиеся проблемы. Начинать отопительный сезон надо по графику, при этом своевременно реагировать на изменяющиеся погодные условия и понижение температуры воздуха.

Третье. Министерству промышленности и строительства, акиматам регионов до 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования и здравоохранения. Министерствам просвещения, науки и здравоохранения также взять этот вопрос на контроль. По северным, центральным и восточным регионам вся инженерная инфраструктура и объекты жилищно-коммунального хозяйства должна быть полностью подготовлена к запуску тепла до 15 сентября, а в остальных регионах – до 15 октября.