Движение льготного дизтоплива для аграриев отслеживают по спецкодам

Кроме того, три нефтеперерабатывающих завода окрашивают дизельное топливо в специальный цвет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что для контроля за доведением удешевленного дизельного топлива до аграриев каждой партии присваиваются специальные PIN-коды. Это позволяет отслеживать движение топлива на всех этапах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Кроме того, три нефтеперерабатывающих завода окрашивают дизельное топливо в специальный цвет, что позволяет идентифицировать предназначенное для аграриев топливо.