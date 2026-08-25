Движение льготного дизтоплива для аграриев отслеживают по спецкодам

Кроме того, три нефтеперерабатывающих завода окрашивают дизельное топливо в специальный цвет
Министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что для контроля за доведением удешевленного дизельного топлива до аграриев каждой партии присваиваются специальные PIN-коды. Это позволяет отслеживать движение топлива на всех этапах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
Кроме того, три нефтеперерабатывающих завода окрашивают дизельное топливо в специальный цвет, что позволяет идентифицировать предназначенное для аграриев топливо.