3,6 тыс. казахстанцев получили гранты на новые бизнес-идеи с начала года

Экономика, Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Наибольшее количество заявок поступило от претендентов из Туркестанской, Жамбылской областей и города Шымкент, наименьшее - из Улытауской и Акмолинской областей.

Фото: Kazpravda.kz

С начала года в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы уже выдано 3 600 грантов для реализации новых бизнес-идей. Всего в 2023 году планируется выдача 9 000 грантов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Заявки на получение государственных грантов по второму потоку принимались с 15 по 26 мая. На сегодня комиссии по рассмотрению заявлений от претендентов завершили свою работу, продолжается процесс подписания договоров и перечисления средств гратополучателям.

В рамках второго потока всего было принято 26,9 тыс. заявлений от претендентов, в том числе от многодетных семей – 16,1 тыс., от лиц с инвалидностью – 4,8 тыс., от лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом – 3,3 тыс., от получателей адресной социальной помощи – 1,3 тыс. заявлений. Также подали заявления 1,1 тыс.человек из числа лиц, потерявших кормильца, 91 кандас и 272 переселенца.

Отмечается, что наибольшее количество заявок поступило от претендентов из Туркестанской (6,1 тыс.), Жамбылской (3,1 тыс.) областей и города Шымкент (2,9 тыс.), наименьшее количество - из области Улытау (210) и Акмолинской области (324).

Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение грантов. Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. Уведомление о месте, дате и времени проведения заседания комиссии отображается в личном кабинете кандидата на получение гранта на портале Business.enbek.kz.

При этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале Business.enbek.kz. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании выделенных средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров занятости населения, отметили в Минтруда.

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