Юрту по цене квартиры хотело купить управление спорта области Жетысу

Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Агентство РК по противодействию коррупции за последние 2 года предотвратило по госзакупкам неэффективное расходование более 67 млрд тенге из бюджета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz

В частности, в 2022 году сэкономлено 29 млрд тенге, за 10 месяцев 2023 года – 38,4 млрд тенге. 

Антикор совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» через информационную систему «Единое окно закупок» мониторит закупки на факты завышения цен.

Завышения были выявлены при закупе канцтоваров, ГСМ, компьютерной техники и продуктов питания.

Большинство нарушений допустили аппараты акимов, организации образования и здравоохранения, выявила Антикоррупционная служба.

На сегодня в процесс государственных закупок вовлечены более 18 тысяч заказчиков и около 80 тысяч поставщиков.

«Одними из наиболее распространенных криминальных схем являются лоббирование интересов конкретных поставщиков, формирование технической спецификации, а также подписание фиктивных актов.

К примеру, управление спорта области Жетысу планировало закупить 1 юрту за 13 млн тенге при ее фактической стоимости 4,5 млн.

ГККП «Районный дом культуры акима Сарканского района» области Жетысу хотело закупить 1 кондиционер за 1,5 млн тенге, тогда как его фактическая средняя рыночная цена 250-300 тысяч тенге.

Благодаря своевременному реагированию агентства средства были пересмотрены», – поделились примерами в ведомстве.

Также Антикор предотвратил неэффективное расходование 14,8 млн бюджетных тенге.

Так, районный отдел образования Костанайской области планировал приобрести 43 тысячи литров летнего дизтоплива по 580 тенге за литр при средней цене на тот момент менее 250 тенге. Дизтопливо предназначалось для школ и детсадов районов областей.

Отменен и закуп больницей акимата Астаны 16 портативных медицинских фонарей по 3,3 млн тенге за единицу, на самом деле их среднерыночная стоимость не превышала 600 тысяч тенге. Неэффективное расходование 44 млн тенге предотвращено.

 

#нарушения #госзакупки #бюджет #Антикор #экономия

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